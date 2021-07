Atos introduceert complete AI-oplossing ThinkAI

Atos biedt klanten met de introductie van ThinkAI een complete ontwikkel- en implementatie-omgeving voor AI-toepassingen. Vooral voor de eindgebruikers van zijn HPC-oplossingen.

Met de introductie van ThinkAI komt Atos nu met een totaaloplossing voor AI. Vooral klanten die ook de High Performance Computing (HPC)-diensten van de integrator afnemen, kunnen met ThinkAI hoogwaardige AI-oplossingen en -toepassingen ontwerpen en daadwerkelijk implementeren binnen hun eigen omgevingen. De AI-totaaloplossing richt zich daarbij -naast de inzet van traditionele HPC-applicaties- ook op het creëren van geavanceerde simulatieomgevingen en het leveren van meer rekenkracht voor geavanceerde toepassingen.

Volgens de integrator kunnen door AI ondersteunde simulatieomgevingen, in tegenstelling tot de traditionele door HPC ondersteunde omgevingen, klanten sneller helpen bij problemen, hier meer accuratesse voor beiden en ook de kosten beperkt houden. Concrete toepassingen voor deze door AI ondersteunde simulatieomgevingen zijn te vinden bij

Totaalconcept

Concreet is ThinkAI van Atos een totaalconcept van HPC AI-oplossingen. De integrator presenteert het programma ook wel als bouwstenen voor alle fases van het AI-migratietraject van klanten en stelt hen tevens in staat deze AI in hun onderzoek toe te passen. Denk hierbij onder meer aan diverse advies- en consultancydiensten, specifieke hardware- en software, development en de uiteindelijke implementatie van het hele traject.

Drie onderdelen

Het concept bestaat uit drie onderdelen. Het onderdeel Advise biedt advies- en consultancydiensten voor specifieke sectoren en ondersteuning van het Atos Center of Excellence in Advanced Computing. Het onderdeel Architect biedt diverse AI-hard- en -softwareoplossingen. Deze worden geleverd op basis van samenwerkingen met Graphcore en Nvidia en aangevuld met de Atos-expertise voor security.

Verder biedt Accomplish van Atos Think AI diverse complete oplossingen, versnelde implementatietrajecten en standaardisatie van AI-toepassingen. Dit alles tegen zo laag mogelijke kosten.