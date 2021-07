Google aangeklaagd door 36 Amerikaanse staten vanwege machtsmisbruik

Zesendertig Amerikaanse staten slepen Google voor de rechter. Ze beschuldigen de techgigant van machtsmisbruik, omkoping en valse concurrentie.

De beschuldigingen betreffen Google’s Play Store en komen voort uit een onderzoek in 2019, waarbij bijna elke Amerikaanse staat betrokken was. De rechtszaken moeten grote veranderingen afdwingen in de manier waarop Google inkomsten genereert uit advertenties, in-app-aankopen en slimme thuisgadgets, zo meldt Reuters.

Google stelt dat de zaak alleen maar bedoeld is om een handvol grote app-ontwikkelaars te helpen en niet op komt voor kleine bedrijven of consumenten. In tegenstelling tot Apple met diens App Store op iPhones, zou Google concurrenten van de Play Store wel ondersteunen, zo zegt het bedrijf.

Omkoping om monopolie te versterken

De staten beweren dat Google “enorme winstmarges” heeft gegenereerd uit de Play Store door op illegale wijze monopolies in de verkoop van Android-apps en in-app-producten te behouden. Volgens de rechtszaak is Google Play in de Verenigde Staten goed voor 90 procent van de gedownloade Android-apps.

Google maakt gebruik van zijn macht om zijn monopolie op de markt voor Android-appdistributie onrechtmatig te handhaven, aldus de aantijging. De staten wezen op andere rechtszaken, maar voegden nieuwe claims toe, na een nieuwe beoordeling van interne bedrijfsdocumenten.

Google zou ontwikkelaars hebben omgekocht om concurrerende app-winkels niet te ondersteunen. Verder zou het van plan zijn geweest om via allerlei omwegen zelfs Samsung af te kopen, om zo hun concurrerende app-winkel, die de grootste bedreiging voor Play Store vormt, te beëindigen.