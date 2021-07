IBM groeit voor tweede kwartaal op rij, aandelen omhoog

IBM boekt voor het tweede kwartaal op rij groei. De omzet valt jaar-op-jaar drie procent hoger uit. De kwartaalcijfers zorgen ervoor dat de aandelen nabeurs met enkele procent stegen.

De omzet van Big Blue kwam in het tweede kwartaal uit op tot 18,75 miljard dollar (15,88 miljard euro). In 2020 rapporteerde IBM elk kwartaal een lagere omzet; de anderhalf jaar daarvoor waren er slechts twee kwartalen zonder omzetverlies.

De omzet van Cloud & Cognitive Software, waaronder Red Hat, groeide met 6 procent tot 5,17 miljard euro. Meer dan 2.300 klanten gebruiken nu IBM’s hybride cloudplatform. Grootste groeiers daarin waren Cloud & Data Platforms en Cognitive Applications, beide met 12 procent, de laatste met name door Security en AI.

Spinoff Kyndryl

De omzet van Global Business Services groeide met meer dan 10 procent tot 3,64 miljard euro. IBM zet veel in op zijn services, niet alleen om zakelijke klanten te helpen met het beheren van meerdere clouds, maar ook om applicaties op verschillende platforms te integreren. Systems haalde een lagere omzet, van 1,44 miljard euro, zoals werd verwacht: de mainframe-productlijn van IBM moet volgend jaar worden vernieuwd, waarna de inkomsten weer omhoog moeten gaan.

De omzet bij Global Technology Services, dat tegen het einde van het jaar zal worden omgezet in de spinoff Kyndryl, bleef stabiel op 5,34 miljard euro. “Het afstoten van een snelgroeiende business unit, zoals het beheerde infrastructuurgedeelte van GTS, gaat zowel over het versterken van de winstmarges als over het versterken van de bedrijfsgroei,” stelt het bedrijf, dat op schema ligt “om de voordelen te plukken die ze hebben verwacht dat de Kyndryl spinoff zal opleveren.”