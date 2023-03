Salesforce rapporteert een kwartaalomzet van 8,38 miljard dollar (7,9 miljard euro), een stijging van 14 procent op jaarbasis. De omzet uit abonnementen steeg 14 procent tot 7,79 miljard dollar en de inkomsten uit professionele diensten en andere inkomsten met 19 procent tot 600 miljoen dollar.

De aangepaste operationele marge van Salesforce bedroeg 29,2 procent, terwijl de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 2,79 miljard dollar bedroeg, een stijging van 41 procent. De resterende prestatieverplichtingen aan het eind van het kwartaal bedroegen 48,6 miljard dollar, een stijging van 11 procent.

Omzet 18 procent hoger op jaarbasis

Voor het fiscale jaar 2023 had Salesforce een aangepaste winst per aandeel van 5,24 dollar op een omzet van 31,35 miljard dollar. De cijfers vertegenwoordigen een stijging van 18 procent op jaarbasis. “We leverden 31,4 miljard dollar aan inkomsten, een stijging van 18 procent op jaarbasis, of 22 procent in constante valuta, een van de beste prestaties van elk bedrijf voor bedrijfssoftware van onze omvang”, aldus CEO Marc Benioff.

Naast de winst kondigde Salesforce een nieuw aandeleninkoopprogramma van 20 miljard dollar aan. Het programma werd aanvankelijk in 2022 gelanceerd met een toezegging van 10 miljard dollar, maar het bedrijf heeft de inzet verhoogd door de opkomst van activistische beleggers, met name Elliott Management.

Elliott Management heeft naar verluidt in januari een miljardeninvestering gedaan in Salesforce en heeft een aantal bestuurders voorgedragen voor het bestuur van het bedrijf. Jesse Cohn van Elliott is vermoedelijk onder hen, met nominaties voor het bestuur van Salesforce die op 14 maart sluiten.

Wat Salesforce verwacht voor 2024

Voor het fiscale jaar 2024 verwacht Salesforce een aangepaste winst van 1,60 dollar tot 1,61 dollar per aandeel op een omzet van 8,16 miljard dollar en 8,18 miljard dollar. Salesforce verraste ook met een EPS-verwachting voor het hele jaar van 7,12 dollar tot 7,15 dollar op een omzet van 34,5 dollar miljard tot 34,7 miljard dollar, hoger dan verwacht.

Ondanks de wereldwijde economische vertraging die verschillende bedrijven tijdens het rapportageseizoen treft, valt Salesforce op met zijn sterke financiële cijfers en optimistische vooruitzichten.

De solide prestaties van het bedrijf hebben de aandacht van beleggers getrokken, met aandelen die meer dan 15 procent stegen.

Lees ook: Onze ervaringen met het bouwen van een digitaal hoofdkantoor