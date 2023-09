Salesforce sluit het tweede kwartaal af met positieve resultaten. Dat probeert het bedrijf vast te houden door in te zetten op AI, waardoor een nieuwe samenwerking met IBM ontstaat.

Salesforce heeft een positief kwartaal achter de rug, met een omzetstijging van elf procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet komt in totaal uit op 8,6 miljard dollar. Op basis van deze cijfers stelt het bedrijf zijn jaarverwachtingen bij en verwacht een jaarlijkse omzet van 34,8 miljard dollar te kunnen genereren. Als dat wordt behaald, zou de jaarlijkse omzet van Salesforce ook met elf procent zijn toegenomen.

‘Prijswijzigingen hadden geen invloed’

Volgens het bedrijf hebben de recente prijsstijgingen, die werden doorgevoerd in een groot deel van het aanbod van Salesforce, geen invloed gehad op deze kwartaalcijfers. Deze verwachting heerste wel onder beursanalisten toen de prijsverhogingen werden aangekondigd.

De CRM-specialist geeft wel aan hier nog gevolgen van te zien in de toekomst. Tijdens een meeting met analisten zei Brian Millham, president en COO van Salesforce, hier het volgende over: “We zullen zien dat de impact van onze prijsverhoging het klantenbestand de komende één tot twee tot drie jaar echt zal raken.” Het is nog afwachten of de bezorgde experts gelijk krijgen en Salesforce dus klanten verliest aan de concurrentie.

Partnership met IBM

De focus op AI lijkt Salesforce in ieder geval te behouden. Het bedrijf kondigde gisteren ook een samenwerking met IBM aan, om de AI-tools van Salesforce naar klanten van beide bedrijven te brengen.

IBM zegt van zijn kant bij te dragen aan de samenwerking door kennis van AI-experts te delen en te komen met innovatieve oplossingen voor het beschikbaar stellen van de AI-tools van Salesforce aan zijn eigen klanten. Verder denkt de techgigant klanten van de CRM-specialist te kunnen aanspreken met Data Classifier en het AI-platform gericht op bedrijven: WatsonX.

