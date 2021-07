IBM-spinoff Kyndryl maakt diensten en management bekend

Kyndryl, het bedrijf waarin IBM zijn managed infrastructuurdiensten afstoot, heeft onlangs zijn dienstenportfolio bekendgemaakt. Daarnaast is ook het managementteam onder leiding van CEO Martin Schroeter gepresenteerd.

Met de presentatie van zijn dienstenportfolio en het managementteam lijkt Kyndryl nu definitief van start te gaan. Eind vorig jaar kondigde Big Blue aan zijn managed infrastructuur naar het nieuwe bedrijf af te splitsen en zich verder volledig op hybrid cloudoplossingen en- toepassingen te gaan richten.

Zes dienstenportfolio’s

Kyndryl introduceert nu zes wereldwijde beheerde infrastructuurportfolio’s en toegevoegde diensten. Concreet gaat het bedrijf zich richten op beheerde diensten op de werkterreinen cloud, digital workplace, security en resiliency, netwerk- en edge-omgevingen, core enterprise en zCloud en uiteindelijk applicaties, data en AI. Welke diensten hiervoor precies worden geleverd, is nog niet bekend.

De IBM-spinoff introduceert ook een speciale advies- en implementatie-afdeling die klanten moet helpen bij het realiseren van hun digitale omgevingen en de adoptie en integratie van geavanceerde technologie.

Introductie managementteam

Naast de introductie van de diensten van Kyndryl werden ook de namen van de diverse wereldwijde en regionale managers bekendgemaakt. Het wereldwijde managementteam staat onder leiding van CEO Martin Schroeter, Group President Elly Keinan en Strategic Markets President Rick Ruiz. Antoine Shagoury, Maria Bartolome Winans en Michael Bradshaw zijn nu onder andere benoemd tot respectievelijk CTO, CMO en CIO.

Ook het regionale managementteam voor afzonderlijke landen is benoemd. Opvallend is dat de Benelux en Nordics-regio’s geen regionale CEO kregen toebedeeld. Deze rol is alleen voor grote landen weggelegd. Strategic Markets President Rick Ruiz neemt wereldwijd de verantwoordelijkheid voor alle overige landen, zo geeft Kyndryl aan.

