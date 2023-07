SUSE noteerde in het tweede kwartaal van 2023 slechts een lichte groei van de omzet. De open-source- en Linux-gigant wijt dit tegenvallende resultaat aan de voortgaande slechte economische omstandigheden.

In het tweede kwartaal van dit jaar wist SUSE een kleine omzetgroei van een procent te realiseren naar een totaal van 162 miljoen dollar (149 miljoen euro). In het eerste kwartaal was dit nog 160 miljoen dollar (147 miljoen euro).

De omzet uit de core-producten, de diverse Linux-distributies, daalde licht met een procent, maar daar stond tegenover dat de inkomsten uit nieuwe technologie met 11 procent toenamen. De terugkerende inkomsten lieten een positief resultaat zien. Deze nam toe met zes procent.

De oorzaak van de matige resultaten legt SUSE bij de voortgaande economische omstandigheden. Deze zouden klanten belemmeren beslissingen te maken en op korte termijn het tekenen van contracten vertragen. Daarnaast heeft ook een reorganisatie van de verkooporganisatie van SUSE in het eerste kwartaal van dit jaar niet de gewenste resultaten opgeleverd.

Management-veranderingen

Ook heeft, volgens analisten, de komst van nieuw management een impact gehad op de resultaten. Sinds mei is Dirk-Peter van Leeuwen CEO en is Werner Knoblich tot Chief Revenue Officer (CRO) benoemd. Per 30 juni is Andy Myers als CFO vertrokken bij SUSE.

Lees ook: SUSE benadrukt open-source support na afsluiting RHEL