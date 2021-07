Cognizant neemt TQS Integration over om het smart manufacturing-aanbod uit te breiden. Het is de vijfde overname van Cognizant dit jaar.

Het Ierse TQS levert data-intelligence voor de maakindustrie, wereldwijd technologieadvies en digitale systeemintegratie. TQS ondersteunt al negen van de tien wereldwijde biowetenschappelijke bedrijven bij het verbeteren van smart manufacturing, claimt het bij de aankondiging. Cognizant heeft in 2019 de biowetenschappelijke productiecapaciteiten versterkt met de overname van Zenith Technologies, en combineert nu zijn expertise met die van TQS.

Cognizant helpt als dienstverlener op zijn beurt business-, operationele en technologiemoddelen van bedrijven te moderniseren.

Reden overname

“Fabrikanten realiseren zich steeds meer wat data kan opleveren. Industriële dataplatforms en -diensten zijn daarom van essentieel belang om een volledig en overzichtelijk beeld van de toeleveringsketen te krijgen en analytische, op data gebaseerde beslissingen te nemen,” zegt het bedrijf. De nieuwe samenwerking zal met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning productiegegevens verzamelen, om deze vervolgens in context te plaatsen en te analyseren. “Fabrikanten kunnen hierdoor slimmere beslissingen nemen en de operationele kosten, implementatiesnelheid en productkwaliteit en -opbrengst verbeteren.”

“TQS verbetert de end-to-end smart factory-mogelijkheden van Cognizant, waardoor klanten convergentie van informatie en operationele technologie kunnen realiseren en digitale transformatie in hun productieactiviteiten kunnen stimuleren,” legt Srinivas Shankar de beslissing uit. Hij is senior vice president bij Cognizant. “Met TQS wordt Cognizant niet alleen een van de meest uitgebreide oplossingen in de industrie voor Manufacturing 4.0 voor life sciences, we versterken ook onze data- en analysemogelijkheden om al onze productieklanten te helpen de kracht van data-intelligentie te benutten om op nieuwe manieren te concurreren.”

Het is de vijfde overname van Cognizant in 2021. Sinds 2019 heeft Cognizant de groei ingezet op verschillende gebieden met overnames als Zenith Technologies, Bright Wolf en ESG Mobility. Eerder deze maand maakte het bedrijf ook al bekend samen te gaan werken met Philips om de gezondheidszorg te verbeteren. De overname wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 afgerond. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.