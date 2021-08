CRM-SaaS leverancier Freshworks gaat naar de beurs. De notering aan de Nasdaq Global Select Market zal het tickersymbool FRSH krijgen.

Freshworks, de in Californië gevestigde leverancier van CRM-SaaS, heeft aangekondigd binnenkort in New York naar de beurs te gaan. Over het aantal aandelen of de prijs is nog niets bekend, wel dat de notering aan de Nasdaq Global Select Market het tickersymbool FRSH krijgt. Het bedrijf hoopt minstens 100 miljoen dollar (85 miljoen euro) op te halen.

Fresworks begon in 2010 als Freshdesk met het ontwikkelen van helpdesksoftware. In 2017 wijzigde het de naam en begon het andere software aan te bieden. In 2019 kreeg het nog een investering van 150 miljoen dollar; in totaal heeft het door de jaren heen bijna 500 miljoen dollar opgehaald. Het bedrijf zou 50.000 klanten hebben in 120 landen.

“De grote focus die we altijd hebben gehad, is het leveren van de juiste ervaringen die eindgebruikers echt beïnvloeden voor die specifieke functionele use-cases rond marketing, verkoop, ondersteuning en klantensucces,” zei Tejas Bhandarkar, hoofd product bij Freshworks na de laatste investeringsronde.

Het bedrijf bouwt ook veel machine learning apps voor functionele use-cases. “We hebben nu duizenden en duizenden van deze modellen, die we hebben gebouwd om specifieke punten van klanten aan te pakken,” zei Bhandarkar destijds. “En dan gaat het niet alleen om het bouwen ervan; het gaat er ook om het in de loop van de tijd te onderhouden, ervoor te zorgen dat het relevant en actueel blijft.”