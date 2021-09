Loyal Interim neemt IT-recruiter PHIND over

Loyal Interim heeft onlangs de IT-recruiter PHIND overgenomen. Via de overname wil de interimdienstverleningsspecialist zijn marktaandeel op de recruitmentmarkt voor IT-professionals uitbreiden.

Met de overname van de IT-recruitmentspecialist, waarvan de details niet bekend zijn gemaakt, wil Loyal Interim zijn marktaandeel op dit deel de recruitmentmarkt verder uitbreiden. De interimspecialist is naast voor de IT- en datasector ook actief voor de financiële dienstverlening, de juridische sector en andere zakelijke bedrijven. PHIND heeft als recruiter ervaring en deskundigheid op het gebied van recruitment van IT-professionals. Vandaar dat het voor Loyal Interim een geschikte overnamekandidaat was. De merknaam PHIND gaat op den duur verdwijnen.

Nieuw werkgeverschap

Naast het leveren van kandidaten voor de flexibele schil van IT-bedrijven, wil Loyal Interim met de overname ook IT-bedrijven kennis laten maken met zijn filosofie van nieuw werkgeverschap. Hierbij draait alles om de betreffende professional en maximale transparantie. Daarbij krijgen de professionals van Loyal Interim alle vrijheid zich verder te ontwikkelen en zich als werknemer prettig te voelen.