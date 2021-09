GitLab gaat (weer) naar de beurs

Gitlab wil zo snel mogelijk naar de beurs en is gewaardeerd op 6 miljard dollar. Dit ondanks oplopende verliezen, nu al meer dan een kwart van de omzet.

GitHub concurrent GitLab heeft weer aangekondigd naar de beurs te willen. De waarde van het bedrijf wordt momenteel geschat op 6 miljard dollar (5,1 miljard euro). GitLab heeft tot nu toe al 400 miljoen dollar (340 miljoen euro) aan investeringen binnengehaald. In 2019 werd het bedrijf nog geschat op 2,8 miljard dollar (2,5 miljard euro).

Ondanks die grote cijfers behaalde GitLab maar een omzet van net boven de 100 miljoen dollar (85 miljoen euro) over de eerste helft van dit jaar. Dat is 233 miljoen dollar (199 miljoen euro) op jaarbasis, maar daar staat een verlies tegenover van 69 miljoen dollar (59 miljoen euro). Zowel de omzet als het verlies stijgen, met respectievelijk 69 en 59 procent op jaarbasis. Het in 2014 gestarte bedrijf telt momenteel zo’n 1400 werknemers.

Niet bekend, dus naar de beurs

Vorig jaar nog zei CEO en cofounder Sid Sijbrandij tegen SiliconAngle dat “een van de grote dingen die GitLab tegenhoudt, is dat we niet zo bekend zijn. Door een beursgenoteerd bedrijf te worden, zal het bewustzijn over wat we kunnen doen, worden vergroot. We vinden het niet erg om te delen waar we voor staan ​​en wat onze financiën zijn.” Sijbrandij bezit nu 19 procent van het bedrijf.

De aanvraag is vorige week ingediend met als beursgangsdatum “zo spoedig mogelijk”. Overigens zei het bedrijf al in 2019 dat het naar de beurs wilde gaan, toen was het nog november 2020.