Accenture breidt CX- en e-commercediensten uit in Brazilië

Accenture neemt de Braziliaanse consumer experience (CX)- en cloudgebaseerde e-commercespecialist Experity over. Hiermee wil de IT-integrator en -consultant onder meer zijn activiteiten op deze gebieden in Brazilië en in heel Latijns-Amerika verder uitbreiden.

Concreet krijgt Accenture met de overname van Experity, waarover geen details bekend zijn gemaakt, een specialist in handen voor consultancydiensten, implementatiediensten en ondersteuning voor cloudgebaseerde CX- en e-commerceplatforms. Hiervoor werkt het Braziliaanse bedrijf samen met strategische partners als Salesforce, Oracle, Adobe, SAP en Microsoft.

De ongeveer 420 CX-specialisten, cloud engineers, data scientists en consultants stappen over naar de Braziliaanse vestiging van Accenture Interactive. Hiermee worden de capaciteiten van Accenture Interactive in Brazilië en ook heel Latijns-Amerika verbeterd, vooral voor klanten die zich op consumentengoederen en natuurlijke bronnen richten, aldus de IT-integrator en -consultant.

Groei Braziliaanse e-commercesector

De belangrijkste reden voor Accenture voor de overname van Experity is de flinke groei van de Braziliaanse e-commercesector. Voor veel Braziliaanse merken is dit een reden om hun verkoopervaring aan te passen en zich dus meer op het online kanaal te richten. De kennis en ervaring van Accenture via Experity kan hierbij natuurlijk flink helpen.

Bovendien kan de kennis en ervaring van de overgenomen CX- en e-commercespecialist ook worden ingezet voor verdere expansie van de activiteiten in Latijns-Amerika. Welke plannen hier eventueel voor bestaan, geeft Accenture niet aan.

Meerdere overnames in Brazilië

Accenture is trouwens geen vreemde als het gaat over het overnemen van Braziliaanse partijen. Dit jaar nam het al twee keer eerder een Braziliaans bedrijf over om het portfolio in dit land te verstevigen. In januari van dit jaar werd securityspecialist Real Protect overgenomen In maart kreeg de overname van de industriële robotics- en automatiseringsspecialist Pollux zijn beslag.