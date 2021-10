Proximus noteert lichte omzetdaling in derde kwartaal

De Belgische telecomoperator Proximus heeft in het derde kwartaal van dit jaar een lichte omzetdaling moeten noteren. Debet aan deze daling zijn onder meer lagere inkomsten uit de consumentenmarkt en de verkoop van IT-hardware.

In het afgelopen kwartaal noteerde Proximus een totale omzet van 1,085 miljard euro. Dit was 0,8 procent minder dan in dezelfde periode in 2020. De nettowinst kwam uit op een bedrag van 116 miljoen euro, 27,4 procent lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

Wanneer naar de omzet van de thuismarkten wordt gekeken, kwam de telecomoperator uit op een winst van 424 miljoen euro voor belastingen. Dit was een organische daling van 4 procent als een lagere organische directe marge op de thuismarkten, in lijn met de omzetdaling. Flinks kostenbesparingen hebben deze daling klein weten te houden, zo geeft Proximus aan.

Daling in consumentensegment

Volgens CEO Guillaume Boutin van Proximus is de omzetdaling onder meer het gevolg van een lagere omzet uit telecomdiensten voor consumenten. Waar 2020 voor dit marktsegment, vanwege de pandemie, voor mobiel bellen een topjaar was, daalde de omzet in het derde kwartaal met 2,1 procent.

Meer abonnees

Wel kan de CEO melden dat er in het derde kwartaal 58.000 extra mobiele abonnees zijn bijgekomen. Ook voor de vaste diensten nam het aantal abonnees toe: 5.000 voor de vaste internetdiensten en eveneens 5.000 voor de televisiediensten.

Verder zijn er steeds meer consumenten in de glasvezeldiensten van Proximus geïnteresseerd. In totaal nam het aantal glasvezelklanten met 14.000 toe tot een totaal van 104.000. Inmiddels heeft Proximus in het afgelopen kwartaal 65.000 huishoudens en bedrijven op glasvezel aangesloten. In totaal gaat het nu om 686.000 aansluitingen of 11 procent van alle Belgische huishoudens en bedrijven. Voor de komende jaren wil de telecomoperator jaarlijks 10 procent hieraan toevoegen.

Zakelijk segment ook in mineur

Het zakelijke segment heeft eveneens last van een dalende omzet. Vooral betrof dit de omzet uit ICT-hardware. Hiervoor werden in het derde kwartaal van dit jaar lagere marges genoteerd en kreeg de telecomoperator ook te maken met een lagere levering door het wereldwijde tekort aan processors.

Wanneer wordt gekeken naar de totale cijfers over 2021, verwacht CEO Guillaume Boutin dat de telecomoperator op schema is voor het waarmaken van de dit jaar gestelde doelstellingen.