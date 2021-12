Tumblr-content blijft voorlopig gecensureerd in iOS-applicatie

Niet alle content van Tumblr is in de iOS-applicatie zichtbaar. Op last van de voorwaarden van de Apple App Store moet het blogplatform bepaalde gevoelige content blokkeren.

Onder de voorwaarden van de Apple App Store is bepaalde content die normaal wel op het blogplatform Tumblr toegankelijk is, niet zichtbaar in de mobiele applicatie voor iOS. Bepaalde tags met een ‘gevoelig’ karakter worden automatisch geblokkeerd. Dit kan seksuele content zijn, maar bijvoorbeeld ook content over zelfdoding.

De belangrijkste reden voor deze blokkade van bepaalde content is dat de App Store van Apple content in applicaties specifiek onderzoekt op bepaalde ongewenste inhoud.

Verklaring Tumblr

Tumblr geeft in een verklaring aan dat het op de hoogte is dat bepaalde content niet in zijn iOS-applicatie zichtbaar is. Het blogplatform zegt in de verklaring dat ze veranderingen hebben moeten doorvoeren om te kunnen voldoen aan de eisen die Apple stelt. Het gaat dan primair aan eisen rondom gevoelige content. Tumblr begrijpt dat deze aanpassingen tot frustraties bij gebruikers en bezoekers van het platform kunnen leiden.

Het blogplatform zou inmiddels werken aan nieuwe oplossingen die dit probleem moeten aanpakken. Deze oplossingen zouden op korte termijn beschikbaar komen. Tot dan is Tumblr van plan de community op de hoogte te houden van de vooruitgang.

Al langer discussie met Apple

Tumblr heeft al langer met Apple een geschil over de toegankelijkheid van bepaalde content. In 2018 bleek kinderporno op het blogplatform aanwezig, waarop Apple de iOS-app van Tumblr uit zijn App Store verwijderde. Sindsdien zorgt Tumblr ervoor dat de content zoveel mogelijk voldoet aan de eisen.