Apple is opnieuw verwikkeld in een antitrustzaak over de App Store-kosten. De zaak is aangespannen door een groep Franse ontwikkelaars van iOS-apps.

Apple wordt beschuldigd van concurrentiebeperkend gedrag door slechts één softwarewinkel voor iOS-apparaten toe te staan, waardoor het bedrijf een wurggreep heeft op de distributie van iOS-apps en ontwikkelaars kan dwingen hoge commissies te betalen op in-app verkopen.

In de klacht wordt beweerd dat deze kosten bovenop de jaarlijkse kosten van het ontwikkelaarsprogramma van Apple ter hoogte van 99 dollar, de inkomsten van ontwikkelaars verminderen en innovatie ontmoedigen. Een alternatief is er niet, omdat ontwikkelaars volgens de regels van de App Store van Apple geen alternatieve betaalmethoden mogen voorstellen.

Monopolie

Bovendien mogen ontwikkelaars hun apps niet buiten de App Store om aan iOS-gebruikers verspreiden, terwijl Apple dat op Mac-computers wel toestaat.

De rechtszaak is een van de vele antitrustzaken tegen Apple, waaronder een geruchtmakende zaak met Fortnite-producent Epic Games waartegen nu in beroep gaat, en een andere zaak door de rivaliserende softwarewinkel Cydia.

Tot de aanklagende iOS-ontwikkelaars behoren de in Frankrijk gevestigde Société du Figaro, L’Équipe 24/24 en Le Geste.

Advocatenkantoor Hagens Berman

De organisatie wordt in de Verenigde Staten vertegenwoordigd door het advocatenkantoor Hagens Berman, dat vorig jaar een schikking van 100 miljoen dollar (98,4 miljoen euro) tegen Apple heeft getroffen in verband met de regelgeving voor de App Store. Hagens Berman heeft onlangs ook een aanklacht van 1 miljard dollar ingediend tegen Apple over antitrustproblemen met Apple Pay.

Steve Berman, managing partner bij Hagens Berman, heeft een succesvolle staat van dienst in de strijd tegen digitale kolossen. Zo heeft hij een vonnis van 560 miljoen dollar tegen Apple in de wacht gesleept wegens prijsafspraken voor e-boeken en een schikking van 90 miljoen dollar ter verdediging van Android-ontwikkelaars. Berman werkt samen met de in Parijs gevestigde antitrustadvocaat Fayrouze Masmi-Dazi aan de geplande class action-zaak.