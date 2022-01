Apple ziet ontwikkelaars 229 miljard euro genereren via App Store

Volgens Apple hebben appontwikkelaars via de Apple App Store sinds 2008 in totaal ruim 229 miljard euro (260 miljard dollar) aan omzet binnengehaald.

In zijn data-overzicht geeft Apple aan dat het totaalbedrag eind 2020 op ruim 176 miljard euro lag. In 2021 werd dan ook een totaalbedrag van om en nabij 53 miljard euro (60 miljard dollar) verdiend, flink meer dan in 2020.

Lagere fees voor app-ontwikkelaars

In 2021 heeft de Apple App Store wel een flinke verandering doorgemaakt. Normaal had de techgigant een fee van 30 procent bij de verkoop van een applicatie, maar deze is voor de meeste (kleinere) ontwikkelaars begin 2021 teruggebracht naar 15 procent. Hiervoor werd het App Store Small Business Program ingesteld. Hiermee kunnen ontwikkelaars die jaarlijks minder dan 1 miljoen dollar omzet draaien in aanmerking komen voor een lagere commissie van Apple.

Top drie gedownloade apps

Naast over de inkomsten uit de Apple App Store, geeft de techgigant ook inzicht welke apps het meest in 2021 werden gedownload. De top drie van gratis applicaties bestaat uit TikTok, YouTube en Instagram. Bij de betaalde apps zijn de drie meest verkochte apps Procreate Pocket, HotSchedules en The Wonder Weeks.

Tip: Apple verlaagt App Store-commissie voor kleine ontwikkelaars