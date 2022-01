‘Google werkt aan blockchain voor next-gen distributed computing’

Google blaast Google Labs nieuw leven in met onderzoeksprojecten op het gebied van blockchain- en peer-to-peer (p2p)-technologie.

Dat stelt Bloomberg op basis van een e-mail. Google Labs zou de komende tijd onderzoek doen naar blockchain- en p2p-technologie voor onder andere storage. Google wil meer investeren in het ontwikkelen van technologie voor next-gen gedistribueerde netwerken computing storage-technologieën.

Samenwerking met Dapper Labs

De techgigant werkt op het terrein van blockchain ook samen met Dapper Labs. Dit bedrijf biedt technologie en een op blockchain gebaseerd platform voor NFT’s. Hiermee kan worden gehandeld in officieel geregistreerde digitale verzamelobjecten. Dapper Labs heeft hiervoor speciale nodes in Google Cloud zodat, zelfs met spikes in het dataverkeer, toch hoge prestaties kunnen worden gehaald voor dit specifieke handelsverkeer.

Ook AR- en VR-projecten

Het nieuwe Google Labs zou ook nog bezig zijn met diverse oplossingen voor augmented en virtual reality. Speerpunten in dit specifieke onderzoek zijn onder andere het experimentele holografische videoconferencingplatform Project Starline en de in-house AR- en VR-incubator Area 120.

Google Labs staat onder leiding van Shivakumar Venkataraman, een engineering VP van moederbdrijf Alphabet.