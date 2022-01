Brussel roept WhatsApp op het matje om privacybeleid te verdedigen

De Europese Commissie heeft Meta opgedragen om voor het einde van februari te verklaren of en waarom het nieuwe privacybeleid van WhatsApp in lijn is met Europese wetgeving. Meerdere consumentenorganisaties beweren dat WhatsApp gebruikers misleidt om beleidswijzigingen door te voeren.

Volgens de BEUC (overkoepeling van 45 Europese consumentenorganisaties) worden gebruikers van WhatsApp onvoldoende geïnformeerd over de inhoud en gevolgen van een recente beleidswijziging. Het nieuwe privacybeleid zou WhatsApp in staat stellen om data met Facebook te delen.

Didier Reynders, Europees commissaris, neemt de klachten serieus. De Europese Commissie vroeg WhatsApp om te verklaren of en waarom het privacybeleid in lijn is met privacy- en consumentenwetten. Ook werd WhatsApp verzocht om een aantal zorgen te beantwoorden, waaronder de uitwisseling van data tussen WhatsApp, Facebook en andere dochterorganisaties van Meta. WhatsApp heeft tot eind februari om zich te verdedigen.

Een woordvoerder van WhatsApp liet weten dat de organisatie meewerkt met de Europese Commissie.

