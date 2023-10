De Europese Commissie roept Meta, TikTok en YouTube ter verantwoording over de bestrijding van nepnieuws over het conflict tussen Israël en Hamas. Dit om de social mediaplatforms te controleren of zij wel voldoend aan de Digital Services Act.

Verantwoordelijk eurocommissaris Thierry Breton van Interne Markt heeft recent verschillende social mediaplatforms gevraagd opheldering te geven in hoeverre zij nepnieuws bestrijden. Voor Meta, TikTok en YouTube van Google, vroeg de eurocommissaris al opheldering bij X (Twitter).

In het geval van nepnieuws rondom het recente conflict in het Midden-Oosten, wil de eurocommissaris vooral dat de social mediaplatforms oog hebben voor de vele gevoeligheden en daarop met de nodige wijsheid acteren. Zeker als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van gruwelijke beelden.

Check Digital Services Act

Met de vragen aan de social mediaplatforms wil de EU controleren of de recent in werking getreden Digital Services Act al werkt. Vooral de verspreiding van nepnieuws is de EC een doorn in het oog. De recente verkiezingen in Slowakije waren in de ogen van Thierry Breton al een eerste test voor de nieuwe EU-wetgeving.

De betreffende platforms moeten zeer snel de vragen van de EC beantwoorden, schrijft persbureau AP. Mochten zij niet voldoen aan de vragen en eisen van de EC, dan kan deze vervolgonderzoeken uitvoeren en boetes opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot 6 procent van de wereldwijde omzet.

Reactie social mediaplatforms

Meta heeft eerder al aangegeven dat het processen heeft voor de (bestrijding van) nepnieuws voor passend handelen bij dergelijke conflicten.

TikTok heeft recent aangegeven dat het verscherpt toezicht houdt naar aanleiding van het conflict. Onder meer via taalkundige moderators, een veiligheidscentrum en automatische detectiesystemen.

Tip: Noorwegen vraagt EU dataverzameling permanent te verbieden voor Facebook