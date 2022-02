Zweedse prijsvergelijker klaagt Google voor miljarden aan

De Zweedse prijsvergelijker PriceRunner sleept Google voor de rechter vanwege het manipuleren van zoekresultaten. De manipulatie zou de prijgsvergelijkingsdient van Google beter weergeven in de zoekresultaten dan die van concurrenten. PriceRunner eist 22 miljard Zweedse kronen, oftewel 2,1 miljard euro.

In de aangespannen rechtszaak stelt PriceRunner dat Google de zoekresultaten rondom prijsvergelijking van producten zodanig heeft gemanipuleerd, dat de zoekresultaten van de eigen vergelijkingsdienst voorrang krijgen. In 2017 werd Google hiervoor al op de vingers getikt door de Europese Unie, waarna eind vorig jaar een boete van 2,42 miljard euro volgde. Volgens PriceRunner heeft de zoekgigant zijn handelen echter niet verbeterd en bevoordeelt het nog steeds de eigen prijsvergelijkingsdienst boven die van anderen.

Nieuwe rechtszaak

De Zweedse prijsvergelijker stapt daarom naar de Zweedse rechter en eist een schadevergoeding van ongeveer 2,1 miljard euro aan gederfde inkomsten, in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen.

In de ogen van PriceRunner misbruikt Google zijn macht nog steeds voor de prijsvergelijkingsmarkt. De prijsvergelijker is niet bang voor een langdurig juridisch gevecht en geeft aan over voldoende financiering te beschikken om zijn gelijk te halen.

Reactie Google

In een reactie geeft Google aan dat de veranderingen aan de zoekresultaten die vanwege de rechtszaak in 2017 zijn aangebracht om de zoekresultaten eerlijker te presenteren, nog steeds werken. Google stelt dat het mislopen van inkomsten de eigen schuld van PriceRunner is. Dit omdat het bedrijf geen winkeladvertenties heeft geplaatst.