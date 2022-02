Iron Mountain gaat alle bedrijfsauto’s elektrificeren

Iron Mountain start een nieuwe samenwerking met The Climate Group, een non-profitorganisatie. The Climate Group daagt aangesloten organisaties uit om klimaatdoelstellingen te behalen. Iron Mountain krijgt de opdracht om al zijn bedrijfsauto’s voor het einde van 2030 te elektrificeren.

Een flinke opgave, want het wagenpark van Iron Mountain bestaat uit meer dan 5.000 voertuigen. Alle bedrijfsauto’s moeten tegen 2030 elektrisch rijden. Hetzelfde geldt voor de helft van alle bestelwagens.

IT kan duurzaam zijn

Iron Mountain staat bekend om diensten voor het veilig vernietigen van privacygevoelige data. Wil je ervoor zorgen dat gegevens nooit in de handen van een ander kunnen belanden, dan klop je bij de organisatie aan.

Vroeger vernietigde Iron Mountain servers en harde schijven om het doel te bereiken. Dat is veilig, maar enorm schadelijk voor het milieu. Vandaar investeert de organisatie regelmatig in groenere opties. Bijvoorbeeld met de recente overname van ITRenew, een koploper op het gebied van refurbished datacenter hardware.

Vandaag maakte Iron Mountain een nieuwe samenwerking met The Climate Group bekend. De non-profitorganisatie wordt gesponsord door donaties van het bedrijfsleven, waaronder de Postcode Loterij. The Climate Group gebruikt het geld om organisaties te motiveren en helpen bij het behalen van klimaatdoelen.

Iron Mountain krijgt de opdracht om een deel van zijn wagenpark tegen 2030 te elektrificeren. De organisatie belooft dat alle bedrijfsauto’s en de helft van alle bestelwagens vanaf dat moment elektrisch zullen rijden. Het initiatief is een onderdeel van EV-100, waarmee The Climate Group meerdere organisaties uitdaagt om wagenparken te verduurzamen.

De lange termijn

The Climate Group en Iron Mountain werken al langer samen. Iron Mountain is lid van het RE100-initatief. Leden van RE100 hebben de opdracht om de volledige bedrijfsvoering op hernieuwbare elektriciteit over te zetten. “We zijn zijn al 80 procent op weg”, vertelt William Meaney, President en CEO van Iron Mountain. “Al onze datacenters draaien inmiddels op hernieuwbare energie.”