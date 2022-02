Dell Technologies boekt recordomzet

Dell Technologies heeft in het fiscale jaar 2022 een recordomzet geboekt. De recordomzet komt voort uit de grote vraag naar pc’s en snellere digitale transformatie-trajecten van bedrijven.

Uit de cijfers blijkt dat de Dell Technologies een omzet van ruim 90 miljard euro (101,2 miljard dollar) heeft geschreven. Deze omzet lag 17 procent hoger dan in het voorafgaande fiscale jaar 2021. De winst van Dell Technologies in het afgelopen boekjaar kwam uit op een bedrag van 4,2 miljard euro (4,7 miljard dollar), of 26 procent hoger.

Sterke pc- en laptopverkoop

Volgens de techgigant komt de sterke groei door de verkoop van pc’s en laptops. Dit vanwege de hoge vraag naar de apparatuur vanwege de voortdurende pandemie. De techgigant geeft wel aan dat dit marktsegment voor de nabije toekomst problemen kan opleveren vanwege oplopende tekorten. De tekorten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan componenten, zoals processors.

Een ander lucratief segment voor Dell Technologies was het zakelijke infrastructuursegment. Onder meer stegen de inkomsten uit storage-toepassingen, maar ook die uit server- en netwerktoepassingen. De voortgaande en vaak versnelde digitale transitie van bedrijven en de snellere adoptie van (multi)cloudoplossingen waren voor deze groei de voornaamste aanjagers. Verder wist de techgigant ook een aardig bedrag binnen te halen uit de spin-off van VMware. Dit leverde Dell Technologies een grotere cashflow op.

Aandeel daalde

Aandeelhouders van Dell Technologies reageerden niet positief op de gunstige cijfers. Het aandeel daalde met 7 procent. Aanleiding hiervoor waren verwachte lagere cijfers over het nieuwe kwartaal jaar en de gemelde problemen voor de aanlevering van onderdelen voor de pc’s en laptops.