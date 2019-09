Spiceworks kondigt een reeks updates aan

Spiceworks kondigt een aantal nieuwe functies aan voor zijn IT-management software. Dit zijn onder meer een aantal AI-functies en on premise versies van cloudgebaseerde diensten. Ook een aantal nieuwe tools voor het makkelijker aanschaffen van IT-oplossingen is aangekondigd.

De updates werden aangekondigd op SpiceWorld, het jaarlijkse evenement van Spiceworks. Het bedrijf meldde dat het de posts en reacties op zijn fora gaat analyseren om het productportfolio te verbeteren. Ook gebruiksgegevens van zijn gratis IT management suite gaat daar een rol bij spelen. Daarnaast komen er op de fora highlights voor populaire en hoog gewaardeerde producten, zodat gebruikers een idee krijgen van de kwaliteit van bepaalde oplossingen.

Volgens ITpro betekent dit bijvoorbeeld dat de Help Desk Online-software automatisch problemen gaat herkennen door patronen te herkennen in de klachten van gebruikers. Ook kunnen gebruikers in dat geval gekoppeld worden aan bepaalde leveranciers als er een nieuwe software-oplossing nodig is voor het probleem.

Verder zijn er updates beloofd voor het inventory manegement tool van Spiceworks, onder andere een functie die aangeeft wanneer contracten met leveranciers aflopen. Ook krijgen gebruikers een melding als ze te veel softwarelicenties tegelijk gebruiken. “Je kunt zien dat je een aantal licenties hebt gekocht, bijvoorbeeld 50 licenties, maar dat je er maar 23 gebruikt”, meldt Marta Kelsey, director of productmanagement bij Spiceworks. “Dat zal je helpen begrijpen of je je licenties moet verminderen en misschien wat geld moet besparen.”

On premise-versies van bestaande diensten

Een andere aankondiging was dat de Help Desk Online-software ook als on premise-oplossing beschikbaar komt. Dit zal een gevirtualiseerde applicatie gaan zijn. Het bedrijf werkt op dit moment nog aan het migreren van het ticketing-systeem vanuit de cloud naar on premise. De reden dat SpiceWorks een on premise-versie creëert is dat er veel klachten binnenkomen over trage service. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat gebruikers op locaties wonen en/of werken die simpelweg geen verbinding hebben die snel genoeg is. Spiceworks denkt er daarom over na om ook voor andere producten een on premise-versie aan te gaan bieden. Beloftes daarover doet het bedrijf nog niet.