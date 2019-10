Microsoft Surface Pro 7 en Surface Laptop 3 krijgen eindelijk USB-C

Microsoft geeft op zijn jaarlijks Surface-event een subtiele opfrisbeurt aan de Surface Pro en Surface Laptop. Beide krijgen USB-C aan boord en een Intel- of AMD-chip. Dat laatste is een primeur binnen de Surface-reeks.

Begin deze week onthulde een groot lek de aankondigingen op het Surface-event. De Surface Pro 7 en Surface Laptop 3 konden in vol ornaat worden bewonderd, waarbij de USB-C-poort voor de Surface Pro 7 duidelijk in beeld was. Nu kunnen we bevestigen dat ook de Surface Laptop 3 de stekker aan boord heeft. Beide toestellen hebben ook nog de klassieke Surface-connector. Het design van beide toestellen is nauwelijks veranderd. De Surface Laptop 2 is voortaan ook in een aluminium afwerking beschikbaar zonder alcantara.

De Surface Pro 7 heeft dezelfde schermgrootte als zijn voorganger, 12,3 inch, en draagt dezelfde resolutie van 2.736 bij 1.824 pixels. De Surface Laptop 2 is opnieuw beschikbaar in een 13,5 inchvariant, maar Microsoft heeft nu ook een extra 15-inchoptie. In beide gevallen blijft de schermresolutie dezelfde: 2.256 x 1.504 pixels.

Surface Laptop 3

De Microsoft Surface Laptop 2 kan worden geconfigureerd met een Ryzen aan boord, een speciale Surface-variant, of een 10de generatie Ice Lake Intel Core-chip. De keuze voor AMD komt volgens Microsoft door de betere grafische prestaties binnen Ryzen om zo nog meer flexibiliteit te bieden bij diverse configuraties.

Volgens Microsoft moet de Surface Laptop 3 twee keer beter presteren dan zijn voorganger dankzij de nieuwe chips. De Surface-editie van de Ryzenchip is een unieke samenwerking tussen beide fabrikanten. Het CPU-gedeelte is identiek aan andere Ryzen-chips, maar de GPU krijgt unieke kernen mee volgens Microsoft. Voor zowel Intel als AMD-chips garandeert Microsoft een batterijduur van een volledige dag. De meegeleverde snellader levert 80% batterij in minder dan een uur.

Verder wordt het trackpad vergroot met 20 procent en legt Microsoft een belangrijke focus op de herstelbaarheid van de Surface Laptop 3. Door enkele schroeven onderaan te verwijderen, kan de hele bovenkant eraf. De harde schijf is volgens Microsoft eenvoudig vervangbaar.

De Surface Laptop is verkrijgbaar in drie kleuren en is vanaf 22 oktober beschikbaar. Prijzen starten vanaf 999 dollar voor de 13,5 inchversie en 1.199 dollar voor de 15-inchversie. Europrijzen en beschikbaarheid in onze regio zijn voorlopig niet bekend.

Surface Pro 7

In tegenstelling tot de Surface Laptop 3 wordt de Surface Pro 7 amper vernieuwd. Behalve de USB-C-aansluiting en de nieuwste generatie Intel-chips, blijft alles hetzelfde. De enige visuele verandering is dat er voortaan ook een rood optioneel toetsenbord beschikbaar is, alsook bijhorende muis en stylus.

De Surface Pro 7 is verkrijgbaar in zwart en zilver, identiek aan vorig jaar. De alcantara-toetsenborden zijn opnieuw beschikbaar als optie, met of zonder vingerafdruklezer. De basisversie van de Surface Pro 7 start aan 749 dollar.