Sharp presenteert zes nieuwe interactieve 4K-schermen

Sharp heeft zes nieuwe interactieve 4K-schermen geïntroduceerd, speciaal voor vergaderzalen en klaslokalen. Het gaat om drie nieuwe modellen in de PN-TH1-serie en drie versies in de PN-HC1 BIG PAD-serie.

Sharp heeft binnen de series instapmodellen en geavanceerde oplossingen beschikbaar gemaakt, met verschillende afmetingen. De PN-TH1-serie bevat drie nieuwe schermen met afmetingen van 85, 75 en 65 inch. De modellen in de PN-HC1 BIG PADS-serie hebben afmetingen van 86, 75 en 70 inch.

Alle schermen komen met dezelfde Ultra HD-resolutie van 3840 x 2160 pixels. Op die manier moeten grote hoeveelheden gedetailleerde informatie ook goed te lezen zijn.

Geïntegreerde applicaties

Alle schermen komen met geïntegreerde applicaties voor verschillende doeleinden. Gebruikers kunnen de BIG PAD-schermen bijvoorbeeld gebruiken om aantekeningen te maken en te brainstormen, zonder dat hier externe pc-apparatuur voor nodig is.

Ook zijn er applicaties om het scherm van een notebook draadloos weer te geven. Dat scherm is vervolgens via aanrakingen te bedienen. Daardoor is het niet nodig om nog iemand achter de notebook neer te zetten om deze aan te kunnen sturen.

Verder is er een applicatie die toegang geeft tot bestanden die op BIG PAD opgeslagen zijn. Zo kunnen er bijvoorbeeld video’s afgespeeld worden via een mediaspeler. De PN-TH1-serie bevat eenzelfde soort applicaties, maar maakt het mogelijk om de geïntegreerde functies uit te schakelen. Daardoor moet aan eventuele IT-beveiligingseisen voldaan worden.

Natuurlijke schrijfervaring

Het schrijven op de nieuwe schermen moet natuurlijk aanvoelen. Zo zijn de PN-TH1-schermen voorzien van interactief InGlass-technologie, wat de ervaring moet geven alsof er met een pen op papier geschreven wordt.

De schermen uit de BIG PAD-serie moet een intuïtieve touch-ervaring geven, via de toegevoegde infrarood-technologie. Deze schermen bevatten verder een OPS-compatibel slot, zodat een pc naadloos geïntegreerd kan worden. Zo krijgt een gebruiker meer installatiemogelijkheden.

De BIG PAD-schermen zijn voorop voorzien van een aantal knoppen om het gebruik van het scherm te vereenvoudigen. Er is bijvoorbeeld een knop genaamd Freeze Frame, om het beeld op het scherm, te bevriezen. Vervolgens kan de gebruiker de content op het verbonden apparaat raadplegen, maar zien leerlingen of deelnemers van een vergadering dit niet.