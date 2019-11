Microsoft stopt Word, Excel en Powerpoint in één nieuwe Office-app

Microsoft onthult één centrale mobiele app met daarin de functionaliteit van Word, Excel en Powerpoint. De app brengt nieuwe functies naar de voorgrond en neemt minder plaats in op je smartphone dan de drie afzonderlijke applicaties.

Microsoft lanceert een centrale hub voor Office-toepassingen. De nieuwe app omvat alle functies van Word, Excel en Powerpoint, maar maakt de drie afzonderlijke applicaties overbodig. Door de apps via een centrale hub te integreren, verkleint de voetafdruk van het geheel. De app is kleiner dan pakweg Word of Excel alleen. Met de Office-app kan je precies hetzelfde doen als met de drie verschillende toepassingen, maar dan op meer overzichtelijke manier.

De starthub van de nieuwe Office-applicatie brengt onder andere functies als scans naar tekst of Excel-tabellen naar de voorgrond. Microsoft biedt die mogelijkheid al een tijdje aan, maar ze was nooit erg toegankelijk. Eén van de ambities van de nieuwe applicatie lijkt om dergelijke functies in de kijker te zetten op mobiele toestellen waar ze het meest tot hun recht komen. Het startscherm maakt het bovendien eenvoudiger om bestanden van je pc naar je mobiele toestel te verhuizen.

Meer dan de som van de delen

Microsoft voorziet verder uitgebreide PFD-functionaliteit. Zo kan je documenten eenvoudig exporteren naar PDF en kan je PDF-bestanden onderweg snel ondertekenen. Lens-functionaliteit laat je dan weer whiteboard-notities toevoegen. Dat je eigenlijk meer kan met de applicatie dan met de drie afzonderlijke toepassingen, weerspiegelt zich in de niet al te catchy naam die het ding momenteel draagt: “Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & more (Early Access)”.

“Nieuwe applicatie die de combinatie van Word, Excel en Powerpoint is, uitgebreid met functies van onder andere OneDrive en Lens”, verduidelijkt Rob Howard, verantwoordelijk voor Microsoft 365 Foundations tijdens een Deep Dive op Ignite. “De app biedt verder ruimte voor interacties die niet noodzakelijk tot Word of Excel behoren, maar wel relevant zijn.” Howard geeft nog aan dat de functies die momenteel mobiel worden uitgerold in de toekomst ook naar de Office-app voor desktop zullen komen, al zijn daar momenteel geen concrete aankondigingen voor.

Beschikbaarheid

De nieuwe app wordt tijdens Microsoft Ignite in Orlando beschikbaar gemaakt als publieke preview. Je kan dus aan de slag met de betaversie van de app. Voor Android doe je dat via de link vanuit Microsofts Tech Community, iOS-gebruikers gaan via Testflight, al is de preview daar beperkt tot 10.000 gebruikers. “Enkele uren geleden hebben we dat maximum bereikt”, weet Howard. Momenteel richt Microsoft zich met de Office-toepassing exclusief op telefoons. Een tabletversie is met andere woorden nog niet beschikbaar. “En dark mode komt er absoluut aan”, besluit Howard.