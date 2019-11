Bill Gates schrijft falen Windows Mobile toe aan antitrustzaak

Android is veruit het meest gebruikte mobiele besturingssysteem. Maar als we Microsoft-medeoprichter Bill Gates moeten geloven, had de wereld er heel anders uit kunnen zien. Volgens hem zorgde een rechtszaak ervoor dat we nu niet allemaal Windows Mobile gebruiken.

Gates was aanwezig bij de New York Times DealBook Conference, waar hij onder meer sprak over het gefaalde mobiele besturingssysteem van zijn bedrijf. Dat meldt ZDNet. “Er is geen twijfel mogelijk dat de antitrust-rechtszaak slecht was voor Microsoft, en we anders meer gefocust waren geweest op het maken van een mobiel besturingssysteem.”

Bij die rechtszaak werd Microsoft beschuldigd van het illegaal proberen te behouden van zijn monopoliepositie op de PC-markt. Had de rechtszaak nooit plaatsgevonden, dan was Windows Mobile nu het dominerende besturingssysteem voor smartphones, aldus Gates.

Motorola-deadline gemist

Gates vertelt verder dat Microsoft door de zaak een deadline om Windows Mobile te leveren voor een onbekende Motorola-smartphone nét miste. Waarschijnlijk was dat de Moto Droid uit 2009, wat de eerste Android-telefoon van Motorola was.

“We waren zo dichtbij. Ik was gewoon te afgeleid en heb dit verpest vanwege die afleiding”, aldus Gates. “We waren slechts drie maanden te laat met de release die Motorola gebruikt had op zijn telefoon.”

Toch heeft het allemaal wel iets positiefs opgeleverd. Als Microsoft niet verwikkeld was geweest in de rechtszaak, was Gates nooit zo vroeg met pensioen gegaan. Dat had betekend dat hij niet zoveel aandacht had kunnen besteden aan de Bill and Melinda Gates Foundation. Gates ging in 2008 met pensioen en legde zijn positie als CEO in 2000 officieel neer.

Grootste fout

Gates spreekt de laatste tijd meer over Windows Mobile. In juni dit jaar noemde hij het nog zijn ‘grootste fout’ dat Microsoft niet uitgegroeid is tot wat Android nu is op de smartphone-markt. “Als we dat goed hadden gedaan, waren we hét leidende bedrijf geweest”, aldus Gates toen.

Gates noemde toen zijn eigen mismanagement als oorzaak voor het falen van Windows Mobile. Hij was tijdens de opkomst van de smartphone al druk bezig met de Bill and Melinda Gates Foundation en zat middenin zijn transitieplan.

Windows Mobile ziet binnenkort echt zijn einde. In december stopt Microsoft officieel met de ondersteuning van Windows 10 Mobile, dat al sinds 2017 geen nieuwe functies meer heeft gekregen. Volgend jaar verschijnt een telefoon van Microsoft zelf, de Surface Duo, die op Android draait.