Google brengt Smart Compose ook naar Docs

Google heeft aangekondigd zijn Smart Compose tool binnenkort ook beschikbaar te maken voor G Suite gebruikers, die Google Docs gebruiken om documenten te schrijven.

Dit kondigde het bedrijf aan tijdens zijn Google Cloud Next-conferentie in London. Hiermee wordt Docs de tweede applicatie waarin Smart Compose gebruikt kan worden.

Smart Compose

Google introduceerde Smart Compose vorig jaar voor Gmail gebruikers. De geautomatiseerde tool dient als een soort auto-complete feature voor emails om het schrijven sneller en efficiënter te maken.

Door onder andere te leren welke zinsconstructies een gebruiker vaak in een e-mail gebruikt, kan de tool tijdens het typen suggesties doen om bijvoorbeeld een bepaalde zin af te maken. Ook wordt contextuele informatie gebruikt om gebruikers tijdens het schrijven te helpen. Zo zou Smart Compose voor kunnen stellen om een mail met “fijn weekend” af te sluiten, wanneer deze op een vrijdag wordt geschreven.

Transitie naar Google Docs

Sinds de lancering van Smart Compose vorig jaar heeft Google al de nodige uitbreidingen toegevoegd. Waar de tool in eerste instantie alleen beschikbaar was op de eigen Pixel smartphones, kunnen inmiddels ook gebruikers met andere toestellen ermee aan de slag. Daarnaast zijn ook verschillende nieuwe talen toegevoegd.

Binnenkort is het bedrijf klaar voor de volgende stap en zal Smart Compose zoals gezegd ook beschikbaar worden in Google Docs for G Suite. Het is een logische stap, aangezien Docs gebruikt wordt om een eerste opzet te schrijven voor onder andere zakelijke documenten of contracten. Smart Compose zou hierbij de workflow kunnen verbeteren en tijd kunnen besparen.

Bèta programma

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in Smart Compose kunnen zich opgeven voor het bèta programma via deze pagina. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat Google in deze testfase verschillende tekstuele data verzamelt om de tool te trainen.