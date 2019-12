LG toont ergonomische monitor en breidt gamma uit met 144 Hz-model

Vanaf 7 januari start CES in Las Vegas, maar LG wacht traditioneel niet zo lang om de nieuwste innovaties te tonen. Vandaag presenteert het twee nieuwe monitoren: UltraFine Ergo 4K UHD (32UN880) en een 144 Hz-versie van de 38-inch Curved UltraWide QHD+ monitor (38WN95C).

LG verrijkt de Ultra-reeks binnen zijn monitor line-up met twee nieuwe zakelijke modellen. De meest in het oog springende vernieuwing is de LG 32UN880 die een klassieke monitorvoet omruilt voor een flexibele voet die je aan je bureautafel vastklemt. Het design heeft wat weg van de Samsung Space Monitor die begin 2019 werd gelanceerd.

Dankzij de vaste voet win je heel wat ruimte op elk bureau en kan je de monitor veel flexibeler opstellen vergeleken met een klassieke voet. De USB-C-verbinding (geen Thunderbolt 3) zorgt ervoor dat je eender welke laptop met USB-C kan gebruiken.

De monitor ondersteunt HDR10 en heeft een maximale helderheid van 350 cd/m². Het 31,5 inch 10-bitscherm heeft een 4K-resolutie (3.840 x 2.160) en haalt 95% van de DCI-P3 kleurendekking. De refreshrate is 60 Hz en krijgt ondersteuning van AMD Radeon FreeSync. Naast USB-C vind je achteraan nog twee HDMI-ingangen, DisplayPort en twee USB-aansluitingen.

21:9-monitor met 144 Hz

Naast de radicaal nieuwe Ergo-monitor krijgt de LG 38WK95C een upgrade. Het nieuwe model, de LG 38WN95C, heeft een curved 1 ms Nano IPS-scherm en een refreshrate van 144 Hz. Het 38 inch 10-bit 21:9-scherm heeft een resolutie van 3.840 x 1.600 pixels en een DCI-P3 kleurbereik van 98%. Net als het huidige model is de LG 38WN95C VESA DisplayHDR 600-gecertificeerd met een maximale helderheid van 450 cd/m².

Om zakelijk en plezier te combineren in één monitor, heeft LG het toestel G-Sync-compatibel gemaakt om het maximale uit de 144 Hz-refreshrate te halen. Om die hoge refreshrate te halen over USB-C, heeft LG de 38WN95C voorzien van Thunderbolt 3-connectiviteit.

Wie enkel USB-C USB 3.1 op zijn laptop heeft, kan via DisplayPort Alt-mode genieten van de hoge schermresolutie maar vermoedelijk aan een lagere refreshrate. Een test in de loop van volgend jaar zal hierover meer duidelijkheid scheppen. Achteraan vinden we naast USB-C nog twee HDMI-ingangen, DisplayPort en twee USB-aansluitingen.

LG geeft voorlopig nog geen details over wanneer de nieuwe monitors beschikbaar zullen zijn en welk prijskaartje ze meekrijgen.