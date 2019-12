Specificaties Intel Comet Lake-cpu’s voor desktop gelekt

Nadat Intel eerder dit jaar reeds zijn tiende generatie Comet Lake-processors voor laptops introduceerde, lijkt het erop dat nu ook de specificaties voor de aankomende desktopchips in dezelfde reeks zijn gelekt.

De vermoedelijke specificaties van Intels aankomende Comet Lake S-processors zijn afkomstig van de Argentijnse technologiesite Informatica Cero, die twee gelekte slides van een Intel-presentatie heeft gepubliceerd.

Comet Lake is de marketingnaam voor Intels tiende generatie chips die nog steeds op het 14 nm-proces zijn gebakken, en mogen daarom niet worden verward met Ice Lake-processors. Die behoren eveneens tot de tiende generatie, maar steunen op het nieuwere 10 nm-procedé. Dat onderscheid is belangrijk om in het achterhoofd te houden, omdat het dus niet om evenwaardige chips gaat.

Geruchten bevestigd

De gelekte slides liggen in lijn met eerdere geruchten. Volgens de specificatielijst zullen alle cpu’s, van Core i3 tot Core i9, hyperthreading ondersteunen. Verder zouden ze ook allemaal de nieuwe Wifi 6-standaard en 2,5 Gbps Ethernet ondersteunen. De meer high-end chips kunnen bovendien overweg met tot 2.933 MHz dual-channel DDR4-geheugen.

Het vlaggenschip is de Core i9-10900K met tien cores en twintig threads, en een basiskloksnelheid van 3,7 GHz. De maximale turbofrequentie van deze processor bedraagt 5,2 GHz. Van deze chip is ook een niet-overklokbare variant, de Core i9-10900, met een basisklok van 2,8 GHz en turbo van 5 GHz.

Intel introduceert daarnaast een nieuwe ‘Thermal Velocity Boost’-technologie, waarmee de turbokloksnelheid van deze twee chips verder kan worden opgepompt tot respectievelijk 5,3 GHz en 5,2 GHz.

11 modellen

In totaal zouden elf nieuwe Comet Lake S-desktopprocessors worden gelanceerd:

Processor Cores (Threads) Basisklok Turbo TDP Core i9-10900K 10 (20) 3,7 GHz 5,2 GHz 125W Core i7-10700K 8 (16) 3,8 GHz 5,1 GHz 125W Core i5-10600K 6 (12) 4,1 GHz 4,9 GHz 125W Core i9-10900 10 (20) 2,8 GHz 5 GHz 65W Core i7-10700 8 (16) 2,9 GHz 4,7 GHz 65W Core i5-10600 6 (12) 3,3 GHz 4,8 GHz 65W Core i5-10500 6 (12) 3,1 GHz 4,5 GHz 65W Core i5-10400 6 (12) 2,9 GHz 4,3 GHz 65W Core i3-10320 4 (8) 3,8 GHz 4,6 GHz 65W Core i3-10300 4 (8) 3,7 GHz 4,4 GHz 65W Core i3-10100 4 (8) 3,6 GHz 4,3 GHz 65W

Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe processorlijn voor desktopsystemen wordt gelanceerd. De kans lijkt evenwel reëel dat Intel ze officieel zal onthullen tijdens de aankomende Consumer Electronics Show in Las Vegas begin januari, en we dan meteen ook de eerste hardware met de chips aan boord te zien krijgen van andere fabrikanten.

Antwoord op AMD?

De belangrijkste vraag is of Intel met Comet Lake S de concurrentie kan aangaan met AMD’s processors, die steeds meer terrein winnen en vaak meer rekenkernen bieden voor minder geld.

AMD’s Ryzen 9 3950X biedt vandaag al 16 cores, 32 threads en een basiskloksnelehid van 3,5 GHz met een TDP van 105 watt, waarmee die een stuk zuiniger is en meer rekenkernen biedt dan de vermoedelijke Core i9-10900K die Intel in de pijplijn heeft zitten. AMD’s chip wordt bovendien al gebakken op een 7 nm-proces, tegenover het 14 nm-procedé van Intel.

Hoe de chips zich werkelijk zullen verhouden tegenover elkaar, blijft koffiedik kijken tot Intel zijn chips daadwerkelijk op de markt brengt. Afgaande op de beschikbare informatie is het evenwel moeilijk om warm te worden van Comet Lake S. De specificaties lezen als een zoveelste heruitgave van Skylake, met verbeteringen die vooral in de marge bestaan.