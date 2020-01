Microsoft kondigt nieuwe PCs aan voor de educatieve markt

Microsoft is van plan volgende week tijdens de Bett UK conferentie nieuwe PCs te presenteren die gericht zijn op de educatieve markt. Het gaat om onder andere twee ARM-gebaseerde computers met mobiele connectiviteit.

Daarnaast zou het bedrijf tijdens het evenement ook een nieuwe samenwerking aankondigen met T-mobile, waardoor verschillende scholen in de Verenigde Staten voorzien zullen worden van 4G LTE SIM dekking. Verder zullen onder andere de voordelen worden besproken van connected PCs in plattelandsgebieden.

JP.IK Turn T101 en Positivo Wise N1212S

De twee nieuwe ARM-gebaseerde PC’s zullen door Microsoft partners JP.IK en Positivo gelanceerd worden onder de namen JP.IK Turn T101 en Positivo Wise N1212S. Beide computers zullen speciaal gebouwd en geprijsd worden naargelang de behoeftes van de educatieve sector. Dat betekent voor de JP.IK Turn T101 een vanafprijs van omgerekend 270 euro, terwijl de Positivo Wise N1212S te verkrijgen zal zijn vanaf 518 euro.

Afgezien van de ARM computers, blijft Microsoft ook bezig met Intel-gebaseerde PC’s voor de educatieve markt. Zo zullen verschillende devices van Lenovo, Dell, HP en Acer nieuwe processoren, grotere schermen en een stylo-opbergplek krijgen. Daarnaast krijgen de computers indicatieve verlichting om aan te geven of het apparaat aan het opladen of verbonden aan het internet is.

Softwaredemonstraties

Naast het presenteren van de nieuwe devices zal Microsoft ook enkele educatieve tools onder de aandacht brengen. Zo zal gedemonstreerd worden hoe onderwijzers PowerPoint Live presentaties kunnen gebruiken voor trainingen en hoe de Stream video dienst samen met de Flipgrid Camera ingezet kan worden om video’s te maken voor zowel studenten als leerkrachten.

Verwachtingen Windows 10X

Het lijkt er niet op dat Microsoft tijdens de conferentie aandacht zal besteden aan het aankomende Windows 10X besturingssysteem, noch PCs van derden die op het nieuwe besturingssysteem zullen draaien. Verwacht wordt dat de eerste dual-screen devices met Windows 10X later in het jaar zullen verschijnen, waarna het besturingssysteem ook voor de standaard laptop beschikbaar zal worden.