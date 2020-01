Google werkt aan ‘alles in één’ communicatie app voor bedrijven

Het samenbrengen van onder andere Gmail en Google Drive, met daarnaast ook de communicatiefunctionaliteiten van het huidige Google Hangouts. Volgens The Information is dat waar Google op dit moment druk mee bezig is om te verenigen in één app, specifiek gericht op bedrijven.

Volgens The Information betreft het (vooralsnog) enkel een mobiele applicatie zonder desktop variant, maar wordt deze op dit moment al intern getest bij Google zelf. De presentatie van de app zou al eerder deze maand hebben plaatsgevonden achter gesloten deuren en werd gehouden door de CEO van Google Cloud, Thomas Kurian.

Dat Kurian de presentatie op zich nam, zou zijn vanwege het feit dat de nieuwe app onderdeel zal uitmaken van G Suite: een onderdeel van Google dat onder de cloud-tak valt en dus wordt overzien door Kurian.

Flinke concurrentie voor Google

Google zou met de communicatie app volledig inzetten op het bereiken van bedrijven om daar een deel van de markt te kunnen pakken, maar de bestaande concurrentie is daar aanzienlijk. Microsoft Teams en Slack doen het al goed op de markt voor zakelijke communicatie, waardoor het voor Google lastig zal worden om zich daar tussen te wringen.

Een verrassing dat Google juist nu met een dergelijke app voor bedrijven komt, is het niet. De laatste tijd richt Google zich al meer op dergelijke partijen, sinds de komst van Thomas Kurian. Specifiek gericht op bedrijven die geen moment zonder de opgeslagen data in de cloud kunnen.