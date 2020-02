‘Huawei werkt met Chinese fabrikanten aan Google Play-concurrent’

Wereldwijd hebben Huawei, Xiaomi, Vivo en OPPO een markaandeel van ruim veertig procent. Die bedrijven zouden samen bezig zijn om dat aandeel beter te gebruiken. Door een platform te ontwikkelen waarmee apps tegelijkertijd op alle platformen van de Chinese fabrikanten kan worden gezet, zou er volgens Reuters een poging worden gedaan om een alternatief te bieden voor de populaire Google Play Store.

De markt van App stores is een lucratieve, zo bleek ook in 2019 weer. Naar schatting verdiende Google middels het aanbieden van apps een slordige 8,8 miljard dollar in een jaar van de Google App Store, deels enkel vanwege het opstrijken van een commissie.

Negen regio’s

Door de handen ineen te slaan onder de naam Global Developer Service Alliance (kortweg GDSA), hopen de grote Chinese techfabrikanten vanaf maart (hoewel de uitbraak van het coronavirus nog een rol kan spelen in een eventuele vertraging) een negental regio’s te kunnen dekken met de nieuwe dienst.

Het samenwerken met smartphonefabrikant Huawei kan nog voor een lastigere situatie zorgen, aangezien het de enige fabrikant is die vooralsnog geen toestemming meer heeft om gebruik te maken van nieuwe Android-versies. In plaats daarvan focuste Huawei zich op het opzetten van een eigen OS, genaamd Harmony OS. Dat besturingssysteem is al terug te vinden op andere apparaten van de fabrikant zoals TV’s, maar wordt voorlopig nog niet verwacht op smartphones.