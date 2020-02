Samsung legt focus op 5G en camera met Galaxy S20-serie

Samsung heeft gisteravond zijn nieuwste smartphones uit de doeken gedaan. De Galaxy S20-serie is gepresenteerd en de line-up bestaat niet uit twee maar drie toestellen dit jaar. De innovatie bij Samsung komt vooral uit de camera dit jaar.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft dit jaar niet twee, maar drie toestellen gepresenteerd. Namelijk de Samsung Galaxy S20, de Samung Galaxy S20 Plus en de Samsung Galaxy S20 Ultra. De verschillen met de vorige generatie zijn minimaal, Samsung heeft vooral geïnnoveerd met de camera en sommige specificaties wordt verbeterd. Zo kan er nu bijvoorbeeld ook sneller draadloos worden opgeladen en is het mogelijk om video’s op te nemen in 8K in plaats van 4K. Speciaal voor die enkeling die al een 8K-televisie in huis heeft.

Galaxy S20 camera en optisch zoomen

De belangrijkste innovatie zit zoals vermeld in de camera en de mogelijkheid tot optisch zoomen. Met de Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus kan middels een telelens van 64 megapixel tot 3x optisch gezoomd worden, dat betekent zonder kwaliteitsverlies. De toestellen kunnen tot 30x digitaal zoomen, daarbij verliest de foto wel aan kwaliteit, maar middels AI-algoritmes probeert Samsung dat zoveel mogelijk te beperken.

De camera’s in het toestel beschikken over 12 megapixels, de ene heeft een normale lens de andere een ultra-wide lens. Dit lijken op papier dezelfde camera’s als in de Galaxy S10, Belangrijkste verschil is dus de telelens.

Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy S20 Plus

Als we in zijn geheel naar de Samsung Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus kijken, dan zijn het aantal verschillen op 1 hand te tellen. Het scherm is een stukje groter van de S20 Plus, geen 6,2 inch maar 6,7 inch. De accucapaciteit is groter, 4000 mAh tegen 4500 mAh. Tot slot heeft de Galaxy S20 Plus een zogenaamde ToF-sensor (time of flight), hiermee kan de diepte worden bepaald bij het maken van een foto tot een afstand van 2 meter, waardoor de belichting beter geregeld kan worden.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Tot slot is er nog de Samsung Galaxy S20 Ultra, dit toestel is wederom iets groter met 6,9 inch. Daarnaast kan dit toestel nog verder inzoomen, namelijk 100x digitale zoom. Ook is de batterijcapaciteit opgehoogd tot 5000 mAh en is het werkgeheugen geen 12 maar 16GB. Het aantal megapixels van de camera’s zijn ook verder opgeschroefd om die zoomcapaciteit mogelijk te maken. De telelens krijgt 48 megapixels en de standaard camera zelfs 108 megapixels.

Samsung heeft echter een speciale technologie ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van non-binning. Waar het op neer komt is dat een pixel standaard bestaat uit 4 subpixels, dit heeft Samsung nu opgeschroefd naar 9 subpixels, waardoor er meer licht is te vangen per pixel. Hierdoor veranderd een 108 megapixel foto in een 12 megapixel foto en blijft de bestandsgrootte acceptabel.

5G-technologie

De Samsung Galaxy S20 verschijnt in een 4G en 5G variant, de Galaxy S20 Plus en Samsung Galaxy S20 Ultra zullen standaard voorzien worden van 5G-technologie. Daarmee zijn de toestellen de komende jaren vast op de toekomst voorbereid. Het wachten is vooralsnog op het beschikbaar komen van de eerste 5G-netwerken.

Prijzen

De adviesprijzen van de toestellen zijn:

Samsung Galaxy S20 4G – 899 euro

Samsung Galaxy S20 5G – 999 euro

Samsung Galaxy S20 Plus 5G – 1099 euro

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 1349 euro

De toestellen komen beschikbaar in het grijs, blauw, roze en zwart.