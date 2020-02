Samsung begint massaproductie voor verdrievoudiging 7nm-chips

Chips van 7nm maar uiteindelijk zelfs 6nm en 3nm: door middel van een nieuwe productielijn in de fabriek in Hwaseong wil Samsung voor het einde van het jaar de productie van de huidige 7nm-chips verdrievoudigen.

De nieuwe montagelijn zal volledig gericht zijn op het maken van Extreme Ultraviolet (EUV) Semiconductors waaruit de chips gefabriceerd kunnen worden. De zogenaamde V1-line werd begin 2018 aangekondigd en zou in 2020 een toename in productieaantallen moeten tonen. Samsung verwachtte dat de kosten tegen die tijd opgelopen zouden zijn tot zo’n zes miljard dollar. Vooralsnog meent de fabrikant dat het onder dat bedrag zit, maar verwacht het tegen het einde van het jaar wel aan te tikken.

Verdrievoudiging

De verdrievoudiging van het aantal beschikbare chips in vergelijking met 2019, wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met de S3-line. Naast die twee lijnen heeft Samsung nog vier montagelijnen, verdeeld over verschillende locaties.

Het gebruikt van EUV zou het mogelijk maken om veel gedetailleerde ontwerpen te maken op dunner oppervlak, in vergelijking met de gebruikte technologie van voorheen; argon-fluriode lasers.

Met een uiteindelijke investering van zes miljard voor de montagelijn aan het einde van 2020, kost het Samsung slechts een fractie van de beoogde ruim honderd miljard die de Zuid-Koreaanse chipfabrikant verwachtte te moeten investeren voor 2030 om marktleider te worden op het gebied van chipfabricatie.