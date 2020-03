‘Meer dan een miljard Android-telefoons kwetsbaar’

Uit onderzoek blijkt dat meer dan een miljard Android-apparaten kwetsbaar zijn voor aanvallen door hackers, omdat ze niet geüpdatet zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Which? , een Britse marktwaakhond.

Uit gegevens van Google blijkt dat iets meer dan 40 procent van de Android-gebruikers wereldwijd versie 6.0 of lager gebruikt. Dat betekent dat deze gebruikers sinds 2019 geen beveiligingsupdates meer hebben kunnen downloaden, omdat die versies niet meer worden ondersteund.

Smartphones getest

Which? testte een aantal smartphones, door te proberen om ze te infecteren met malware. Het gaat om de Motorola X, Samsung Galaxy A, Sony Xperia Z2, LG/Google Nexus 5 en de Samsung Galaxy S6. Dit lukte, en bij sommige modellen lukte het zelfs om meerdere malware-strains binnen te smokkelen. Vooral modellen die voor 2012 zijn uitgebracht lopen risico. Dit zijn ondertussen al telefoons van meer dat acht jaar oud, dus het is niet heel verrassend dat Android-updates niet meer beschikbaar zijn.

Ook wat nieuwere apparaten lopen dus risico. Google heeft echter geen plannen om gebruikers van oudere smartphones te ondersteunen bij de kwetsbaarheden, wat volgens de Britse marktwaakhond zorgelijk is. Het is natuurlijk discutabel vanaf welke ouderdom smartphones nog ondersteund moeten worden, maar het lijkt duidelijk dat er transparantie moet zijn over hoe lang er ondersteuning is, iets wat nu niet het geval is.