Apple vernieuwt iPad Pro voor foto- en videoprofessionals

Apple heeft een nieuwe iPad Pro aangekondigd die ideaal zou zijn voor video- en fotoprofessionals. Verder is er een nieuwe MacBook Air aangekondigd, waarbij het veel bekritiseerde vlindertoetsenbord is vervangen door een versie met schaarmechanieken.

Apple meldt dat de nieuwe iPad Pro sneller is dan de meeste Windows-laptops, doordat er een nieuwe A12Z Bionic-chip in zit. Voor de rest lijkt de nieuwe versie op het vorige model. Qua uiterlijk, maar ook zit er opnieuw geïntegreerde gezichtsherkenning op.

Wel zit er een ultrawide lens aan de achterkant, en zijn de microfoons en luidsprekers van studiokwaliteit. Nieuw is ook een dieptesensor, die bedoeld is voor het precies herkennen van de afstand tussen bepaalde objecten en de sensor. Vooral voor professionele video- of fototoepassingen is dit handig, aangezien professionals zo beter de juiste instellingen kunnen kiezen voor hun project. Kortom, deze nieuwe versie van de iPad Pro richt zich sterk op professionals die content creëren met foto en video.

Ook is er een trackpad toegevoegd aan de toetsenbordcase van de nieuwe iPad, die ook algemeen een verbeterde ervaring moet opleveren. Volgens Apple is de trackpad een unieke uitbreiding op de functionaliteit van het apparaat omdat de cursor mee verandert met waar op het scherm hij zich bevindt. Zo neemt hij bijvoorbeeld de vorm aan van elementen op het scherm. Wat ons betreft betekent dit echter toch dat de iPad Pro wat meer op een laptop gaat lijken.

MacBook Air

Over toetsenborden gesproken: het vlindertoetsenbord op de nieuwe MacBook Air, waar veel kritiek op was is vervangen door een ‘ouderwets’ toetsenbord met schaarmechanieken. De problemen met vastzittende toetsen zijn nu dus verleden tijd. Verdere vernieuwingen aan de nieuwe MacBook zitten vooral aan de binnenkant, waar de processor en de Intel Iris Plus Graphics zijn vernieuwd. De MacBook Air is beschikbaar met een dual‑core Intel Core i3-processor van 1,1‑GHz of een quad‑core Intel Core i5-processor van 1,1‑GHz. Dit zijn processoren uit de tiende generatie. Ook heeft het instapmodel nu 256 GB opslagruimte in plaats van 128 GB.

De twee nieuwe apparaten zullen respectievelijk vanaf 25 maart en vanaf 6 april op de markt komen.