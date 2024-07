Bijna niemand koopt de Apple Vision Pro, en dat is geen verrassing

IDC voorspelt dat Apple minder dan 500.000 Vision Pro-headsets verkoopt dit jaar. Dat niet alleen: de toekomst voorspelt dat het apparaat van 3.500 dollar nog veel slechter aan de man zal komen. Daarmee blijkt andermaal dat virtual reality-dromen vaker uiteenspatten dan gerealiseerd worden.

Volgens IDC zullen de verkoopcijfers van de Vision Pro het huidige kwartaal met 75 procent kelderen, terwijl de verkopen al niet boven de 100.000 per kwartaal kwamen. Een halfjaar sinds de Amerikaanse lancering van de Apple-headset is er ook nog geen sprake van een ‘killer app‘. IDCs VP, Francisco Jeronimo, stelde tegenover Bloomberg dat de wereldwijde lancering tevens gepaard moet gaan met genoeg lokale content.

Goedkoper model?

Een uitweg voor Apple is volgens IDC om een goedkopere versie te introduceren. Een Apple Vision niet-Pro, zo u wilt. Daarmee zouden de verkoopcijfers verdubbeld kunnen worden. Dat klinkt mooi, maar vereist een aanzienlijk kleinere marge per headset en een redesign. Immers is de Vision Pro uitgerust met peperdure 11,7 Megapixel (per oog) schermen, bergen aluminium, roestvrij staal en een hoogwaardige afwerking. Voor een enigszins aantrekkelijk prijspunt moeten daar concessies plaatsvinden. Het contrasteert scherp met de veel populairdere Quest 3 van concurrent Meta, dat voortborduurt op het eerdere succes van de Quest 2. Dat apparaat onderscheidt zich niet met zijn volslagen onopmerkelijke behuizing, maar met de functionaliteit, software-volwassenheid en hoge tracking-accuratesse.

Toch blijft de massale adoptie van VR (of spatial computing, of mixed reality, et cetera) achter. Het is afgezien van de prijs vrij logisch dat de Vision Pro hier geen verandering in brengt. Het gevaarte is log, zwaar en voor langer gebruik veel te oncomfortabel en ongeschikt door een beperkte accu, gaven recensenten direct aan. Het is daardoor een zeer curieus product vanuit de koker van Apple, dat doorgaans producten ontwerpt met een zekere mate van form-over-function (zie: slankheid, lichtheid versus koeling).

Voorbij Apple

Meta is overigens in de VR-wereld wel een vreemde eend in de bijt. Met dank aan de overname van Oculus maakt het als enige een vuist in de markt. Die partij herstartte met crowdfunding-geld in de periode 2012-2014 de VR-hype, waarna menig OEM ook een poging waagde met een eigen headset. Dat resulteerde in goedkope varianten als Google Daydream en Samsung GearVR, maar ook ambitieuze projecten vanuit HTC, Valve en een scala aan leveranciers in partnership met Microsoft.

Gaandeweg vonden enkele partijen hun niche, zoals Valve met de Index-headset voor gaming of de Microsoft HoloLens voor enkele industriële settings, terwijl alleen de Oculus/Meta-headsets consistent klanten trokken. Een voordeel is dat elke Quest als stand-alone product functioneert, waar doorgaans een PC nodig is om de headset aan te drijven. Nadat Microsoft eindelijk eind vorig jaar de stekker trok uit het verwaarloosde Windows Mixed Reality-project, blijken dat bedrijf en diens voormalige partners samen met Meta aan hardware bezig te zijn. Momenteel timmert Sony eveneens aan de weg met een zakelijke oplossing voor de “industriële metaverse”, gebruikmakend van een andere term die zijn beloftes niet inlost.

Nauwere communicatie

Momenteel zijn gaming en industriële toepassingen de enige plekken waar VR geïnteresseerden vindt. Dat is echter met klem niet waar Apple, Meta, Sony en Microsoft naar op zoek zijn. Zo introduceerde Microsoft het zogeheten Mesh voor communicatieplatform Teams, zodat gebruikers elkaar in 3D immersive spaces kunnen spreken. Dit doorbreekt de gebruikelijke afstandelijkheid bij videovergaderingen. Althans, dat beweert men.

Daar is wel wat bewijs voor. Wetenschappelijke onderzoeken suggereren dat avatar co-presence in virtuele omgevingen bijdraagt aan de sociale cohesie van medewerkers. Daarnaast elimineren veel headsets visuele afleiding omdat ze je het zicht op de werkelijkheid letterlijk ontnemen. In theorie moet VR-hardware dus een zinnige invulling zijn voor nauwere communicatie met collega’s op afstand. Sinds de explosie van hybride werk tijdens en sinds Covid zou je verwachten dat virtual reality sterk in de lift kan gaan.

Het foppen van het menselijk brein is echter lastig. De Vision Pro biedt bijvoorbeeld 34 PPD (pixels per degree), nog ver weg van de 60 PPD dat een mens kan onderscheiden in de werkelijkheid. Ook is de kijkhoek nog veel kleiner dan de circa 180 graden van de menselijke visie. Andere tekortkomingen zijn de verversingssnelheid, tracking-accuratesse en het gewicht van het apparaat. Dit alles werpt blokkades op voor een uiteindelijke doorbraak van VR, die al geruime tijd aanstaande zou zijn maar er nooit komt.

Apple kan, maar moet niet

Toen Apple in de VR-markt bleek te stappen, lagen de verwachtingen hoog. Het bedrijf bracht immers de telefoonwereld in vervoering met de iPhone in 2007 en maakt spaarzaam uitstapjes naar nieuwe hardware-categorieën. Het had dus een bewezen track record. Toch was de prijs al bij de onthulling ervan overduidelijk vele malen te hoog. Het argument dat een Vision Pro je levensgrote televisie kan vervangen, vereist dat je nooit met iemand samen tv kijkt. Voor zakelijke toepassingen is het te oncomfortabel om monitors te vervangen. Kortom: er valt genoeg af te dingen van de Vision Pro.

Een Apple Vision non-Pro maakt kans om net zo succesvol te zijn als een Meta Quest, maar zou waarschijnlijk een stap terug betekenen in de specificaties. Precies dat zorgt er weer voor dat minder gebruikers de geleverde resolutie en andere hardware-vaardigheden voldoende vinden. Zo bevindt de VR-markt zich nog altijd in dezelfde spagaat als voorheen, of Apple nu van de partij is of niet. Elke oplossing is te duur, zonder zakelijke use case of simpelweg niet goed genoeg. De vraag is nu of Apple ervoor kiest om maar gelijk op te houden met de Vision-afdeling. Het zou vermoedelijk veel R&D-budget teniet doen, maar Apple is allerminst afhankelijk van het succes van de eigen VR-headset. Mocht dat wel een toonaangevende ambitie zijn, dan heeft het nog een lange weg af te leggen.

