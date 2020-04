Apple iWork bijgewerkt met nieuwe functies

iWork wordt geüpdatet met een aantal functies voor iPad, Mac en besturingssystemen die het gebruiksgemak flink moeten verbeteren. Ook zijn er updates toegevoegd voor Pages, Numbers en Keynote.

Voor iPad is onder meer het gebruik van de Trackpad verbeterd door een hoger niveau van precisie, waardoor ook grote documenten makkelijker navigeerbaar moeten zijn. Verder zijn er (op zowel de iPad als de Mac) nieuwe sjablonen in Pages en Keynote toegevoegd om hun documenten makkelijker een aantrekkelijk uiterlijk te geven. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld in iWork grote, decoratieve eerste letter toevoegen. Samenwerking moet daarnaast gemakkelijker worden met ondersteuning voor het delen van mappen in iCloud en de mogelijkheid om gedeelde documenten te bewerken terwijl ze offline zijn.

Pages, Numbers en Keynote

Voor Pages, Numbers en Keynote kunnen nu kleuren, kleurverloop of een afbeelding toe worden gevoegd op de achtergrond van een document. Touch & hold kan verder gebruikt worden voor het selecteren van meerdere objecten door eroverheen te slepen. Ook is er gemakkelijkere toegang tot recent gebruikte sjablonen in een nieuwe sjabloonkiezer, en kunnen PDF’s van een document met opmerkingen geprint of geëxporteerd worden. Daarnaast kunnen gedeelde documenten worden bewerkt terwijl gebruikers offline zijn, waarna wijzigingen worden geüpload wanneer ze weer online verschijnen. Daarnaast is er een aantal nieuwe vormen toegevoegd

Wat betreft Numbers kunnen er spreadsheets met meer rijen en kolommen worden gebruikt. Verder kunnen er kleuren worden toegepast op achtergronden. Aan Keynote zijn een aantal nieuwe thema’s toegevoegd. De hierboven beschreven iCloud-functionaliteit en de andere nieuwe features zijn ook toegevoegd aan Numbers en Keynote.