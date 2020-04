‘Microsoft stelt 2020 lancering Windows 10X-devices uit’

Microsoft zou zijn dual-screen Windows-apparaten op zijn vroegst in 2021 lanceren. Door het coronavirus zijn koopgewoonten van consumenten veranderd en overwegen sommige telefoonfabrikanten om producten uit te stellen.

Volgens bronnen van ZDNet stelt Microsoft de verwachting voor de Windows 10X-apparaten bij. Panos Panay, Chief Product Officer van Microsoft, zou zijn team hebben verteld dat het bedrijf de release van de Windows 10-aangedreven Surface Neo-tablet vertraagt. Insiders binnen Microsoft vertelden aan ZDNet dat het bedrijf productiepartners niet toestaat om dual-screenapparaten dit jaar op de markt te brengen die gebruikmaken van Microsoft 10X.

Windows 10X is een aankomende versie van Windows 10 voor dual-screen en opvouwbare apparaten. Een belangrijke functie van Windows 10X is een virtualisatie-engine waarmee het besturingssysteem applicaties in softwarecontainers kan uitvoeren. Volgens Microsoft zal de technologie de beveiliging verbeteren door applicaties te isoleren van het besturingssysteem en zou het ook de batterijduur van laptops moeten verbeteren.

Hoewel de apparaten mogelijk vertraagd zijn, is het mogelijk dat Windows 10X dit jaar nog in beperkte vorm voor gebruikers wordt uitgebracht. Microsoft zou zijn roadmap hebben aangepast en is nu bezig om de OS naar single-screen computers te brengen voordat het bedrijf het systeem implementeert in dual-screenapparaten.

Thuiswerken

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben voor Microsoft niet alleen nadelen. De vraag naar thuiswerkmogelijkheden is alleen maar gegroeid in de laatste weken. Microsoft Teams heeft vorige week nog een record gevestigd met 2,7 miljard minuten aan meetings op een dag. De verschuiving van kantoorwerken naar thuiswerken zal waarschijnlijk tot een nieuwe zakelijke vraag leiden naar software die externe computers van werknemers kan beschermen tegen malware. De containers van Windows 10X kunnen het bedrijf in een betere positie brengen om aan die behoefte bij haar zakelijke klanten te voldoen.