‘Pc-markt 9,8 procent gekrompen in eerste kwartaal 2020’

In het eerste kwartaal van 2020 daalde de vraag naar pc’s met 9,8 procent, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Gedurende de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 53,2 miljoen pc’s verscheept. Dit blijkt uit cijfers van IDC.

De daling is vooral te wijten aan de uitbraak van het coronavirus in China. Het land is wereldwijd de grootste leverancier van desktops, notebooks en workstations. Het onderzoeksbureau wijst er wel op dat de productiecapaciteit in januari nog op hetzelfde niveau lag als voorgaande jaren. In februari sloten veel fabrieken hun deuren, terwijl er ook logistieke uitdagingen en trage productievoortzettingen volgden.

Ondanks de daling in het eerste kwartaal is de vraag naar pc’s inmiddels gestegen. Door de thuiswerksituatie worden pc’s vaker geüpgraded, terwijl consumenten bijvoorbeeld ook gaming pc’s aanschaffen om zichzelf te vermaken tijdens de lockdown.

“Hoewel het aanbod van nieuwe pc’s tijdens het kwartaal enigszins beperkt was, konden enkele leveranciers en detailhandelaren de extra vraag bijhouden, omdat de dreiging van hogere tarieven vorig jaar leidde tot grotere voorraden eind 2019”, zegt Jitesh Ubrani, research manager voor IDC. “Deze vraagstijging kan echt van korte duur zijn, omdat velen vrezen dat het ergste nog moet komen en dit kan er toe leiden dat zowel consumenten als bedrijven minder zullen uitgeven de komende maanden.”

Na regen komt zonneschijn

IDC verwacht dat als eenmaal de grootste problemen achter ons zijn, de computermarkt een geruimde tijd zal groeien. “Bedrijven die normaliter erop vertrouwden dat werknemers voornamelijk hun werk op het kantoor deden, zullen moeten investeren in thuiswerkmogelijkheden. En consumenten die thuis blijven zitten, beseffen zich waarschijnlijk hoe belangrijk het is om hun technologie up-to-date te houden”, zegt Linn Huan, research vice-president van Devices and Displays bij IDC.