In het laatste kwartaal van 2023 zijn wereldwijd 0,3 procent meer pc’s verkocht, waarmee na twee jaar van krimp weer wat herstel zichtbaar is.

Dat blijkt uit cijfers van Gartner. In het vierde kwartaal werden er 63,37 miljoen pc’s verscheept. “De pc-markt heeft de bodem van krimp bereikt na significant aanpassingen”, reageert Mikako Kitagawa van het analistenbureau. “Voorraad is genormaliseerde in het vierde kwartaal van 2023, wat een probleem was dat de markt twee jaar achtervolgde.”

De groei toont volgens Gartner aan dat de vraag en voorraad weer in balans zijn. Het analistenbureau houdt echter een slag om de arm; het herstel is mogelijk van korte duur. De componenten voor pc’s worden dit jaar waarschijnlijk duurder, wat ook effect zal hebben op de prijzen van desktops en laptops.

De groei in het laatste kwartaal kon niet voorkomen dat heel 2023 een zwaar jaar was ten opzichte van 2022. In totaal verscheepten pc-makers 241,8 miljoen eenheden, een afname van 14,8 procent ten opzichte van 2022. Een bijzondere negatieve mijlpaal: voor het eerst sinds 2006 zijn er minder dan 250 miljoen pc’s verscheept.

Lenovo het populairst

Als we kijken naar welke merken het populairst waren in het vierde kwartaal, blijft de top 6 ongewijzigd. De populairste pc’s komen van Lenovo, gevolgd door HP, Dell, Apple, ASUS en Acer. Lenovo wist zelfs nog wat markt te winnen; het marktaandeel steeg van 24,9 procent in het vierde kwartaal van 2022 naar een marktaandeel van 25,6 procent in het vierde kwartaal van 2023. Ook HP, Apple en Acer zagen hun marktaandeel groeien, terwijl Dell en Asus juist minder pc’s verkochten.

Tip: Ook Yoga-laptops van Lenovo krijgen AI-chips