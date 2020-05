Google Chrome gaat ads blokken die teveel CPU en batterij verbruiken

Google gaat advertenties in Google Chrome verwijderen die onnodig veel CPU en batterij verbruiken.

Google maakt in een blogpost bekend dat het bedrijf stappen onderneemt om opdringerige advertenties te verwijderen. Het gaat om advertenties die onnodig veel batterij, CPU en bandbreedte gebruiken om hun boodschap over te brengen. Voorbeelden hiervan zijn advertenties met verborgen cryptominers of advertenties met slechte netwerkoptimalisaties.

Als advertenties meer dan 99,9 procent aan CPU en bandbreedte gebruiken vergeleken met andere advertenties op de browser, wordt de advertentie automatisch verwijderd zonder dat de gebruiker dit zelf hoeft te doen. Het Chrome-team heeft aan de hand van intern onderzoek een limiet gesteld van 4 MB aan netwerkdata, 15 seconden van CPU gebruik binnen 30 seconden, of 60 seconden van het totale CPU-gebruik.

Het Chrome-team is er ook achter gekomen dat maar 0,3 procent van alle advertenties deze limieten overschrijden. Maar deze advertenties zijn wel verantwoordelijk voor 27 procent van de verbruikte netwerkdata door alle ads op Chrome, en 28 procent van het CPU-gebruik.

“Chrome zal de middelen beperken die een advertentie kan gebruiken voordat de gebruiker met de advertentie in aanraking komt,” zei het bedrijf. “Wanneer een advertentie zijn limiet bereikt, zal het frame van de advertentie naar een foutpagina navigeren, om de gebruiker te informeren dat de advertentie te veel middelen heeft gebruikt.”

De komende maanden blijft Google experimenteren met de implementatie van de functie. Het bedrijf hoopt ook dat adverteerders voldoende tijd hebben om erachter te komen hoe ze aan de nieuwe advertentieregels kunnen voldoen. Google is van plan om de functie in augustus van dit jaar te introduceren.