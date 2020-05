Google onthult Search en Maps-functies om lokale bedrijven te steunen

Google kondigt nieuwe functies aan voor Search en Maps om kleine bedrijven te helpen beter met klanten in contact te komen tijdens de coronacrisis.

Google maakt het gemakkelijker voor bedrijven om klanten te informeren als het bedrijf nieuwe online diensten aanbiedt. Voor bedrijfsprofielen is het mogelijk om nieuws tags toe te voegen, zoals ‘online classes’, om klanten op de hoogte te houden. Het bedrijfsprofiel is het informatiepaneel dat naast de zoekresultaten verschijnt als gebruikers een bedrijf opzoeken. De nieuwe tags zijn nu ook zichtbaar in Maps.

Daarnaast wordt het gemakkelijker voor klanten om afspraken te maken met bedrijven die zich in de coronatijd op digitale diensten richten. De techgigant wil de Reserve with Google-functie integreren met meer business appointment management-tools, waaronder industrie specifieke producten voor ondernemingen zoals wellness resorts.

Steun voor lokale ondernemingen

Google Maps stelt klanten nu in staat om direct voedsel te bestellen bij 25.000 restaurants. Volgens Google wordt er meer dan een half miljoen keer per week eten besteld via Maps. Bedrijven die moeite hebben met de economische gevolgen van het coronavirus, kunnen gebruikers vragen om donaties of cadeaubonnen via links in hun bedrijfsprofiel. Deze functie is nu uitgebreid naar 18 landen wereldwijd.

Zoekresultaten op Google Search over hoe je kleine ondernemingen kan helpen is sinds februari met 700 procent gestegen. “Mensen over de hele wereld zijn op zoek naar manieren om boekenwinkels, lokale cafés, geliefde dansstudio’s en andere bedrijven die hun buurt karakter geven te ondersteunen, zelfs als het op afstand is”, aldus Google.