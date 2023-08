Google Maps komt met drie API’s die informatie geven over de milieustatus van locaties. De API’s gebruiken AI en Ml om de meest accurate informatie te bieden.

Recent heeft Google de drie nieuwe API’s geïntroduceerd. Deze API’s gebruiken AI en ML, in combinatie met satelliet- en luchtbeelden en milieudata, om de meest accurate informatie te genereren op het gebied van zonnekracht, luchtkwaliteit en pollenverspreiding.

Met deze informatie kunnen ontwikkelaars, bedrijven en organisaties de juiste tools bouwen die de milieu-impact in kaart brengen en aanpakken.

Solar en Air Quality API’s

De Solar API geeft inzicht in de zonne-ontvangst van daken op een bepaalde locatie. De API biedt deze dakinformatie voor meer dan 320 miljoen gebouwen in 40 verschillende landen, zoals de VS, Frankrijk en Japan.

Voor de inzichten is het model getraind op het halen van 3D-informatie over de geometrie van daken uit satelliet- of luchtbeelden, inclusief details over bomen en schaduw. Daarnaast beschikt de Solar API over historische informatie over weerpatronen in het betreffende gebieden. Op deze manier kan snel worden bepaald hoeveel zonlicht gebouwen ontvangen. Dit maakt het installeren van zonnepanelen makkelijker, zo is de gedachte.

De nieuwe Air Quality API biedt betrouwbare informatie over de luchtkwaliteit, heatmaps van luchtverontreiniging en details hierover voor meer dan 100 landen.

De API valideert en organiseert ieder uur verschillende TB’s aan data uit verschillende bronnen. Denk aan overheidsmonitoringsinstallaties, meteorologische data en sensor- en satellietgegevens, maar ook live verkeersinformatie. De combinatie van deze data moet uiteindelijk een accuraat beeld geven van de lokale luchtverontreiniging.

Pollen API

Tot slot geeft de Pollen API real-time informatie over de verspreiding van pollen voor hooikoortspatiënten in 65 landen. Deze API zorgt onder meer voor data over het aantal pollen op een locatie, heatmaps, gedetailleerde plantallergie-informatie en tips voor patiënten om blootstelling te vermijden.

Met ML wordt hiervoor onder meer bepaald waar zich specifieke pollenproducerende planten bevinden. Deze data wordt gecombineerd met windpatronen zodat de dagelijkse hoeveelheid pollen en verspreiding kan worden voorspeld.

De drie milieu-API’s zijn nu te gebruiken in Google Maps.

