Vodafone biedt voortaan abonnementen aan met e-sim

Klanten van VodafoneZiggo kunnen vanaf nu e-sim gebruiken, wanneer zij een toestel hebben dat dat ondersteunt.

Een e-sim is een digitale versie van de normale simkaart, waardoor het niet meer nodig is om een fysiek simkaartje in een telefoon te stoppen. Het is ook makkelijker om de e-sim over te zetten naar een andere telefoon. Klanten van de provider moeten wel een toestel hebben die ondersteuning biedt aan e-sim.

“Steeds meer telefoons ondersteunen de e-simfunctionaliteit en steeds meer mensen maken gebruik van e-sim. Op basis daarvan hebben we besloten om de e-sim te introduceren”, aldus Vodafone-topman Marcel de Groot. “Zo bespaart de e-sim onder andere ruimte in een smartphone, dragen we ermee bij aan een schoner milieu doordat er geen plastic meer voor de simkaart nodig is en is het veiliger omdat de sim van buiten niet toegankelijk is.”

De e-sim kan alleen worden gebruikt door klanten die een abonnement hebben. Prepaid-klanten moeten het voorlopig doen met een fysieke simkaart.

Twee simkaarten op één telefoon

Met een e-sim kunnen klanten twee simkaarten tegelijk gebruiken zonder dat daarvoor twee fysieke slots nodig zijn in de telefoon. Bij veel Android-toestellen is het al langer mogelijk om twee fysieke simkaarten in de telefoon te plaatsen, maar door de introductie van e-sim kunnen iPhone-gebruikers nu ook twee abonnementen op één toestel gebruiken.

Afgelopen jaar begonnen T-Mobile en Simyo ook al met het gebruik van e-sim. Deze technologie wordt echter al een geruime tijd door providers in het buitenland gebruikt. Met een extra simkaart is het makkelijker om bijvoorbeeld privé en zakelijke telefoongebruik te combineren op één telefoon.