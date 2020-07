Microsoft limiteert uitsteltijd updates voor Windows 10 Enterprise

Gebruikers van Windows 10 Enterprise kunnen niet langer het installeren van feature updates met een jaar uitstellen. Microsoft introduceert met de mei 2020-update een limiet aan uitsteltijd op het OS.

Voorheen konden Enterprise-gebruikers het installeren van updates aanzienlijk langer uitstellen dan gebruikers van het gewone Windows 10. Laatstgenoemden konden via de geavanceerde opties in de menu’s kiezen voor uitstel van net iets meer dan een maand (35 dagen), terwijl enterprise-users updates een jaar konden uitstellen. In dat geval moest het wel elke dag worden aangegeven, maar hadden gebruikers maximaal een jaar om toch een feature-update te installeren.

In versie 2004 van Windows 10 (de mei-update) wordt volgens Microsoft alles gelijkgetrokken. Dit om verwarring te voorkomen. Voorkeuren voor updatemomenten kunnen nog wel worden ingevoerd, middels Local Group Policy.

Systeembeheerders hebben wel de optie gekregen om specifiek aan te geven welke versie van Windows 10 zij op hun apparaten willen hebben. Hierdoor zouden systemen tot het moment dat ondersteuning voor een bepaalde versie verdwijnt, van die versie gebruik kunnen maken.

Windows 10 2004 rolt niet vlekkeloos uit

De lijst met wijzigingen die versie 2004 van Windows 10 met zich meebrengt voor IT professionals werd deze week gepubliceerd, nadat de versie eerder langzaam werd uitgerold voor het brede publiek. Een groot deel van de Windows 10-users heeft echter nog een oudere versie van het OS geïnstalleerd, aangezien het updaten traag verloopt. Reden hiervoor zijn de problemen die gepaard gaan met het updaten naar de nieuwste editie, waaronder Blue Screens of Death en het verdwijnen van willekeurige bestanden.

