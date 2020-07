Microsoft onthult vernieuwd startmenu en nieuwe Alt-Tabfuncties

Microsoft kondigt een nieuw ontwerp voor het Windows 10-startmenu aan met doorzichtige ‘live tiles’. Het bedrijf hintte eerder dit jaar al naar het nieuwe ontwerp, maar nu kunnen Windows-testers ook daadwerkelijk het nieuwe menu uitproberen.

Het oorspronkelijke Windows 10-startmenu wordt door sommige gebruikers als vervelend ervaren door de hoeveelheid tegels die dezelfde kleur blauw gebruiken. Met het nieuwe ontwerp is het kleurverloop tussen de verschillende tegels minder intens, waardoor het eenvoudiger is om de meest gebruikte applicaties te vinden.

Uiteindelijk is het maar een kleine verandering, maar het nieuwe ontwerp zal het startmenu ongetwijfeld gebruiksvriendelijker en minder rommelig maken. “We verfrissen het startmenu met een gestroomlijnder ontwerp dat de kleuren achter de logo’s in de applicatielijst verwijdert en zorgt voor een prettiger beeld met transparante effecten,” schrijft Microsoft op de Windows-blog.

Vernieuwde Alt-Tab

Naast het nieuwe design van het startmenu bevat de recente versie van Windows 10 ook belangrijke aanpassingen voor de Alt-Tab-combinatie. “Vanaf vandaag zullen alle tabbladen die geopend zijn in Microsoft Edge in Alt-Tab verschijnen en niet alleen de actieve tabbladen in elk browservenster”, legt Microsoft uit. Deze verandering kan misschien verwarrend zijn voor sommige gebruikers, maar het is gewoon mogelijk om de oude instellingen van Alt-Tab aan te houden.

Microsoft heeft in de nieuwste build van Windows 10 ook de standaard taakbalk aangepast. Als je een gebruiker bent van Xbox Live toont de taakbalk automatisch de Xbox-app en als Androidgebruikers zien automatisch de smartphone-app verschijnen. Dit is alleen maar mogelijk bij het aanmaken van een nieuw account zodat bestaande taakbalken niet worden beïnvloed door de wijziging. Daarnaast stuurt het configuratiescherm de gebruiker nu naar Instellingen.