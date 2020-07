‘Huawei neemt stokje over van Samsung op smartphonemarkt’

Volgens onderzoeksbureau Canalys is Huawei Samsung voorbij als het gaat om het hebben van het grootste aandeel verkochte smartphones wereldwijd in Q2 van 2020.

Huawei zag het aantal verkochte smartphones dit jaar weliswaar afnemen in vergelijking met vorig jaar, maar concurrent Samsung kreeg een hardere klap te verduren. Door die dreun wist Huawei, ondanks een daling van 5 procent in wereldwijde sales, toch ruim twee miljoen extra telefoons te verschepen dan Samsung.

De verkoop van Huawei-smartphones in overzeese gebieden is, vanwege opgelegde restricties, wel aanzienlijk gedaald. In het tweede kwartaal van 2020 zouden die sales met ruim een kwart (27 procent) zijn gedaald. Tegelijkertijd nam het marktaandeel in China met acht procent toe in diezelfde periode, waardoor Huawei die markt wederom domineert: 70 procent van alle smartphones in China is een model van Huawei.

Samsung, met de grootste afzetmarkten in Europa, de VS, Brazilië en India, ziet zijn verkopen door het coronavirus kelderen en verliest daardoor de koppositie als het gaat om wereldwijde sales.