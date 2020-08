Het gerucht gaat dat Apple zijn oog heeft laten vallen op Mobeewave. Dit bedrijf helpt zijn gebruikers een creditcard of smartphone op een telefoon te leggen om zo betalingen te verrichten. Volgens analisten bij Bloomberg is het technologie die Apple graag zou bezitten, omdat het in principe betaalmachines maakt van iPhones.

Mobeewave is een Canadees bedrijf uit Montreal. Het heeft technologie ontwikkeld waardoor je door middel van de NFC-chip in de smartphone een betaling kunt doen. Je hoeft hiervoor alleen een telefoon of creditcard op de telefoon te leggen. NFC-chips zitten tegenwoordig in de meeste telefoons. iPhones via Apple Pay maken er gebruik van, maar bijvoorbeeld ook Android-telefoons met de digitale betaalpas van een bank.

Betalen via NFC

Sinds de iPhone 6 zijn alle iPhones voorzien van zo’n Near Field Communication-chip. Die wordt dus al ingezet voor Apple Pay, maar dan heeft een winkelier alsnog een apart pinapparaat nodig. Als er echter een andere iPhone zou worden gebruikt met Mobeewave, dan is dat extra apparaat niet meer nodig. Dat scheelt weer ruimte op een kassa.

Hoewel Apple het nog niet heeft bevestigd, beweert Bloomberg dat er 100 miljoen dollar is neergeteld voor het Canadese techbedrijf. Alle medewerkers van Mobeewave zouden aanblijven. Overigens heeft ook Mobeewave nog niets bevestigd.

Mobeewave

Als het waar is, dan is het een interessante beweging die Apple maakt. Concurrent Samsung werkte namelijk vorig jaar nog met Mobeewave samen. Ze deden een pilot in Canada met verkooppunten. Er schijnt zelfs door het Koreaanse bedrijf te worden geïnvesteerd in de NFC-betalingsorganisatie.